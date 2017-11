(R.C.) La 25e cueillette annuelle de nourriture non-périssable pour les plus démunis a, une nouvelle fois, connu un fort succès à Welland, le samedi 4 novembre.

« Les conducteurs à qui nous affectons les mêmes routes chaque année nous ont signalé avoir ramassé plus de nourriture que d’habitude, à la porte des résidents », confirme Alain Breton, membre du Club Richelieu et du comité organisateur de l’événement.

Les dons étaient ensuite acheminés à l’Auberge Richelieu, dans une cour en pleine effervescence, où s’effectuait la répartition entre les trois organismes humanitaires bénéficiaires.

L’Armée du Salut, la Open Arms Mission et le Hope Centre jouent un rôle important dans l’assistance aux plus vulnérables en leur trouvant des solutions d’hébergement, d’alimentation ou encore de réinsertion dans la société.

En début d’après-midi, deux énormes camions et plusieurs containers étaient remplis, soit plusieurs tonnes de nourriture. De quoi donner du baume au cœur des plus pauvres qui, grâce à de généreux donateurs et une armée de bénévoles impliqués, passeront un hiver un peu plus supportable.