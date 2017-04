Le rapport annuel de la Ville de Welland, rendu public en mars, dresse un portrait enthousiasmant de la situation économique de la municipalité à la lumière des données colligées pour 2016. La localité d’un peu plus de 52 000 résidents connaît une forte croissance dans plusieurs secteurs.

Le rapport résume, en gros, ce qu’ont été les investissements à Welland et les améliorations apportées aux infrastructures publiques, le tout présenté de façon très simple, à grand renfort de graphiques et d’images. Il s’agit d’un document compréhensible pour tous et agréable à consulter. Le rapport est accessible sur le site web de la municipalité.

On y apprend que 622 permis de construction ont été accordés l’an dernier seulement. Il est on ne peut plus clair que le secteur de la construction est présentement en effervescence lorsque l’on considère qu’environ 575 permis de ce type ont été accordés dans les cinq années ayant précédé 2016. Ce permis est obligatoire non seulement pour ériger un bâtiment ou une quelconque structure mais aussi à d’autres fins, telles des rénovations. La municipalité estime les retombées économiques à environ 82 millions $. Ce véritable « boom » s’explique en partie par l’attrait exercé par la région du Niagara sur celle de Toronto, où tout est plus dispendieux.

Le rapport souligne également que de nombreux terrains appartenant à la municipalité ont été vendus dont d’imposants lots à des fins industrielles ou commerciales. À ce chapitre aussi, Welland a connu une bonne année : General Electric a entrepris en 2016 la construction d’une usine qui devrait entrer en opération au printemps 2018, entraînant la création de 220 emplois. Quant à la mutuelle d’assurance Bertie and Clinton, elle ouvrira ce printemps ses nouveaux bureaux où seront créés, au cours des cinq prochaines années, 25 emplois.

D’autres ont déjà ouvert leurs portes : une centaine de personnes travaillent désormais à la résidence Royal Rose Place et une cinquantaine d’autres font carrière chez Northern Gold Foods Ltd. Il ne s’agit là que de quelques exemples et d’autres sont à prévoir pour les mois ou les années à venir.

Dans le domaine récréatif, le Centre d’eau calme international de Welland a vu son utilisation augmenter de 20 % par rapport à 2015. Du côté de la bibliothèque, l’achalandage y a augmenté de 7 % tandis que les programmes et activités y étaient accrus de 150 %. Chose remarquable, l’achalandage à ces mêmes programmes offerts à la bibliothèque a augmenté de 250 %. Et pour ceux qui ont besoin du transport en commun pour une raison ou une autre, deux autobus à plancher surbaissé ont été mis en service, améliorant ainsi l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Sous des dehors très tranquilles, la ville de Welland se fait donc des plus dynamiques, d’autant plus que 2017 s’annonce aussi bonne que 2016.