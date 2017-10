À l’initiative de la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA), un forum régional a réuni, le mardi 26 septembre, plusieurs acteurs communautaires à Welland afin de sonder les besoins de la région du Niagara en matière de formation et d’éducation.

Une douzaine de forums se sont ainsi tenus en Ontario. Ces consultations feront l’objet d’un rapport sur lequel la COFA s’appuiera pour créer d’ici novembre 2018, un centre multiservice en formation et en éducation dans le Centre-Sud-Ouest.

Financé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, ce centre pourrait simplifier bien des démarches pour les francophones, particulièrement les nouveaux arrivants qui ne disposent pas toujours d’une information claire et exhaustive sur la question.

Un tel centre pourrait surtout contribuer à accroître le nombre de diplômés hautement qualifiés et à accélérer l’intégration des immigrants sur le marché du travail. « Sa mission sera d’accueillir et d’aiguiller les gens vers les meilleurs services en fonction de leurs besoins, tels que les centres communautaires, les conseils scolaires ou les collèges, explique le directeur général de la COFA, Michel Robillard. Ces personnes pourront aussi solliciter des services de soutien ou d’accompagnement : garderie, logement, etc.

Ses équipes sont en train de développer un concept semblable à celui du Centre d’aiguillage en formation des adultes (CAFA) qui fonctionne assez bien dans l’Est ontarien. « La difficulté dans le Nord et le Sud réside dans les grandes distances qui rendent difficile l’établissement d’un centre physique de proximité, nuance-t-il. On s’oriente donc plutôt vers un centre virtuel qui prendrait la forme d’un portail internet qui renseignerait sur tous les services. »

Un projet pilote est en cours de développement dans le Nord de l’Ontario. La COFA s’attelle donc à consulter ses partenaires du Centre-Sud-Ouest pour faire pareil dans la région, en tenant compte des spécificités et des avis régionaux.

« Pour instant, on recourt à nos relais sur le terrain tels que l’ABC communautaire à Welland ou Boréal à Windsor et London, tous deux membres de la Coalition. Avec les conseils scolaires, on va étendre ce réseau de Partenariats en éducation et formation des adultes pour mettre en place le concept au printemps prochain puis l’améliorer et le mettre en place pour de bon. »

Ce forum a également permis de tisser des liens entre fournisseurs de services qui se sont consultés et interpellés sur plusieurs questions, autour des présentations de Louise Lalonde, directrice du centre Moi j’apprends, et Pierre Bourbeau, directeur du Centre de leadership et d’évaluation. Inciter les différents partenaires à travailler ensemble est vital à la réussite d’un centre pleinement opérationnel.

Photo : Michel Robillard, Louise Lalonde et Pierre Bourbeau.