Un an après sa dernière apparition à Niagara Falls, la chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire est de retour au Niagara Fallsview Casino Resort du 16 au 19 mai. La talentueuse Franco-Ontarienne se produira à l’Avalon Ballroom Theatre pendant quatre soirées.

Créé en 2013 et co-produit par Céline Dion, son spectacle Véronic Voices est désormais bien rodé et connaît un vif succès des deux côtés de l’Atlantique, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, au Canada ou aux États-Unis. L’artiste ne s’est toutefois pas endormie sur ses lauriers, adaptant son répertoire aux publics européen et américain et l’enrichissant régulièrement de nouvelles voix. Parmi ses dernières trouvailles : les voix de Barbra Streisand et Christine and the Queens viennent compléter sa palette extrêmement diversifiée qui traverse les générations. De Dalida à Lady Gaga en passant par Whitney Houston, Christina Aguilera, Mylène Farmer, Madonna et Beyoncé, l’imitatrice maîtrise avec une puissance et une justesse stupéfiantes un nombre incalculable de voix de célébrités.

Si elle leur voue une admiration sincère, elle n’hésite pas à les caricaturer dans des mises en scène humoristiques qui se veulent comme autant d’hommages aux stars d’hier et d’aujourd’hui. Il en va d’Édith Piaf, saisissante de réalisme dans la voix, la mimique et l’accoutrement, comme de Céline Dion, sa complice et productrice.

C’est d’ailleurs René Angélil, défunt mari de la diva québécoise, qui a lancé véritablement la carrière de Véronic DiCaire en la programmant dans une mémorable première partie du spectacle de Céline Dion Taking chance à Montréal, en 2008. Ce sera la première d’une longue série de spectacles de Paris à Las Vegas, avant d’enchaîner en solo, accompagnée de musiciens et de danseuses.

Assumant totalement son statut d’imitatrice, Véronic DiCaire est avant tout une excellente chanteuse dont la carrière a véritablement décollée à 17 ans. Lauréate du concours Ontario Pop, elle a pris part à plusieurs comédies musicales incarnant, entre autres, Sandy dans la version québécoise de Grease. Sorti en 2002, son premier album folk-rock lui vaudra cinq trophées Trille Or au Gala de la chanson et de la musique franco-ontarienne l’année suivante, avant qu’elle n’en produise un second intitulé Sans détour en 2005.

Un talent vocal qu’elle a su mettre à profit par la suite dans l’imitation, dans un déluge de tableaux visuels qui plongera le public du Niagara dans une atmosphère surréaliste.

Photo : L’imitatrice et chanteuse franco-ontarienne Véronic DiCaire.

©Julien Cauvin