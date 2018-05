Bonne nouvelle pour les amateurs d’histoire: l’accès aux musées gérés par la Ville de Hamilton sera gratuit pendant la fin de semaine des 5 et 6 mai de 10 h à 16 h. Mai est en effet le Mois des musées et la Ville célèbre ainsi à sa façon ces lieux de connaissance et de culture. En tout, huit institutions muséales et sites patrimoniaux ouvriront leurs portes sans prix d’admission : l’ancien hôtel de ville d’Ancaster, le château Dundurn, le Musée des enfants, etc. Voilà une excellente occasion de découvrir Hamilton en famille! Pour plus d’information, visitez le site web hamilton.ca/museumcrawl.

PHOTO: le château Dundurn