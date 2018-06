Un bilan d’activités dense, un nombre de membres stable, des états financiers meilleurs que ceux du dernier exercice, de nouveaux visages au conseil d’administration et des réparations terminées dans l’édifice du boulevard Franklin. Ce sont les cinq grands enseignements qu’il faut retenir de l’assemblée générale (AGA) du Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) du jeudi 14 juin.

Alors que le bilan financier a été adopté (avec réserve en raison d’une incertitude concernant les dons), la trésorière Louise Kruithof a souligné dans son rapport que les finances étaient plus confortables que l’année dernière grâce aux revenus générés par plusieurs activités à succès. Avec des recettes de 102 000 $ et des dépenses de 108 000 $, l’équilibre demeure néanmoins fragile, des réparations imprévues sur le bâtiment pouvant facilement détériorer les comptes.

L’activité phare aura été, cette année encore, les danses western qui ont connu une affluence constante. Une centaine de danseurs se sont retrouvés au CCFC le deuxième dimanche de chaque mois, pour un profit avoisinant les 1000 $ par soirée.

Organisé cette année en même temps que le salon de l’automobile, l’épluchette du blé d’Inde a également attiré la foule au CCFC en août. Au total, 250 personnes ont participé, la plus populaire devant le souper de Noël et le bruch cabane à sucre.

Il ne faut cependant pas oublier le concours Épelle-moi Canada qui, en mai dernier, a vu près de 85 élèves des écoles de la région s’affronter.

Avec 370 membres inscrits, l’effectif du Centre communautaire est comparable à celui de l’année dernière, a indiqué Monique Carrière, responsable du comité accueil. C’est une bonne nouvelle selon la présidente Louise Godin et son équipe qui ont mis en place une campagne de renouvellement d’adhésions.

Linda Drouin, pour sa part, a fait le bilan de l’année sur le plan culturel, insistant sur la réussite de la soirée amateur et la Journée internationale des femmes. Elle également revenue sur l’importance de la langue française que toutes ces activités contribuent à préserver.

Mme Drouin, dont le mandat se terminait, ne poursuivra pas au sein du conseil d’administration. Ce sera le cas en revanche de Louise Bell et Louise Kruithof qui ont été reconduites dans le CA qui s’enrichit de deux nouvelles personnes : Nancy Corriveau et Christine Connors.

Céline Beaulieu et Richard Drapeau ont été par ailleurs remerciés pour leur contribution à la création et à la préservation de la bibliothèque, alors qu’une motion spéciale a été adoptée à l’unanimité, en toute fin d’AGA, reconnaissant « la valeur fondamentale et essentielle de l’action bénévole. L’engagement à long terme, la générosité, l’initiative, l’entraide, le respect et l’appui dont font preuve tous les bénévoles du CCFC est un grand atout pour la survie de la communauté francophone dans la région », a lu la présidente à voix haute, avant de clore l’assemblée dans la convivialité.

La prochaine activité au CCFC sera un café-rencontre santé mentale, le mardi 26 juin à 19h. Avant la relâche estivale, cette soirée initiée par l’Association canadienne pour la santé mentale Waterloo-Wellington et animée par la psychologue Claude-Michèle aura pour but d’identifier nos besoins dans le chaos du quotidien, de prendre un temps pour soi, un temps d’écoute intérieur.

Photo (couverture) : le conseil d’administration a fait le bilan de l’année écoulée.