Cette année, le Festival du vin de glace se déroule du 12 au 28 janvier et les viticulteurs du Niagara qui s’adonnent à la fabrication de ce produit hautement spécialisé s’attendent à une bonne saison. Le dur hiver qui fait le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres…

En effet, les températures frigorifiques qui se sont abattues sur l’Ontario pendant trois semaines ont permis une récolte hâtive des grappes qui avaient été laissées sur les vignes. C’est lorsque le thermomètre descend entre -10 ºC et -12 ºC que se situe le moment idéal pour récolter les raisins, alors que les propriétés recherchées pour produire le vin de glace sont à leur point culminant. Or, ce n’est généralement qu’au milieu de l’hiver que la météo s’avère propice aux viticulteurs. Il arrive aussi que la région du Niagara, où les températures sont la plupart du temps assez clémentes, ne connaisse pas un hiver favorable à la production du meilleur des vins de glace.

Ce n’était manifestement pas le cas cette année et, dès avant Noël, la météo s’est avérée parfaite pour la récolte. Donc, pas de pertes ni d’inquiétudes cette année, et les producteurs sont satisfaits d’avoir maintenant cette besogne derrière eux. Des températures prolongées en dessous de -23 ºC peuvent cependant endommager les vignes mais, heureusement, un adoucissement se fait déjà ressentir, contribuant au bilan déjà très positif de la saison.

C’est dans ce contexte que, pendant trois fins de semaine, la région du Niagara célébrera un de ses produits les plus emblématiques. Le Festival du vin de glace permet également de découvrir les meilleures combinaisons entre les saveurs que l’on trouve dans l’assiette et celle du vin qui doit accompagner le met servi. Concerts et visites de vignobles sont aussi au programme.

L’Ontario produit entre 80 et 95 % du vin de glace au Canada et environ 60 % provient de la région du Niagara. C’est dire combien cette contrée vinicole a d’importance pour ce secteur économique et aussi pour les amateurs de bonne cuisine qui, bien souvent, va de pair avec un bon vin.

PHOTO : Quelques produits de la région du Niagara