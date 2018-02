Loteries, soupers, soirées à thème… Depuis les grands travaux qui ont conduit à démolir l’ancienne église, créer un stationnement et rénover l’actuel édifice, les fidèles du Sacré-Cœur, à Welland, rivalisent d’ingéniosité et de créativité pour financer la dette de la paroisse.

Après le succès de la soirée Trivia en décembre dernier, c’est cette fois une soirée Spectaculaire qui attend les francophones et francophiles le samedi 17 février dans la salle paroissiale.

Cela commencera par un buffet servi à 18 h. Au menu, poitrine de poulet, pommes de terre et dessert concoctés par le chef Jonathan Philippe. Après quoi, dès 19 h, Elton Lammie animera le reste de la soirée. Ce chanteur de musique country, multi-instrumentiste et ténor d’opéra a remporté une douzaine de concours en Amérique du Nord, et a été la star d’une émission télévisée de téléréalité à la recherche de la prochaine vedette de l’opéra canadienne.

De quoi faire danser et chanter les convives avant un grand tirage loterie prévu à 22 h. « Il y a cinq prix à gagner pour un total de 15 000 $ », indique le secrétaire financier, Gérald Lagacé, qui coordonne l’événement. Le premier prix est un voyage de dix jours en Italie, le deuxième la somme de 3000 $, le troisième 1000 $, les quatrième et cinquième prix : 500 $. Un prix de présence est aussi en jeu : un séjour de 7 nuits dans une résidence privée au Mont-Tremblant dans les Laurentides, au Québec.

Environ 200 invités sont attendus. L’entrée de 50 $ inclue un billet pour le tirage. Avec la mise en service d’un système de paiement en ligne, la paroisse espère attirer de plus en plus de participants à ce type de manifestation festive.

« C’est la première fois que l’on fait une soirée de cette envergure, ajoute M. Lagacé. Notre intention est la renouveler et d’en faire un rendez-vous annuel important à Welland. Toujours en l’associant à la loterie que l’on reconduit pour une deuxième année. »

La salle paroissiale, qui peut contenir jusqu’à 500 personnes, est bien aménagée, très populaire, et permet d’organiser toutes sortes d’activités – les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle et le Club Renaissance en sont des utilisateurs réguliers. C’est un potentiel que les paroissiens entendent développer, non seulement en poursuivant les soupers traditionnels mais aussi en allant chercher un nouveau public pour ramasser les fonds nécessaires au remboursement de la dette. Pour cela, ils peuvent compter sur d’infatigables bénévoles. Une quinzaine seront mobilisés pour la soirée Spectaculaire.

Photo (archives) : le tirage attire traditionnellement beaucoup de curieux dans la salle paroissiale.