Les organismes Welland Heritage Council et Tools of Empowerment for Success (T.O.E.S.) Niagara planifiaient de longue date cet évènement qui, au final, se sera avéré un franc succès. En effet, le vendredi 10 février, plus de cent convives et participants se sont rassemblés au Riverstone Event Centre pour une soirée destinée à rendre hommage à des personnalités de la communauté noire de la région du Niagara.

C’est dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs que s’est tenue cette activité qui avait également pour objectif d’amasser des fonds afin d’offrir une bourse d’étude postsecondaire destinée aux jeunes issus d’un milieu défavorisé ou en situation difficile. Mais ce qui a le plus retenu l’attention de l’assistance, ce furent les quatre nominés pour le prix Advocating for Excellence. Ces quatre personnes avaient été sélectionnées parmi une trentaine de candidatures par un jury composé de représentants de nombreux organismes.

Pour souligner leur parcours, leur travail et leurs engagements bénévoles, Foluso Ola, Dawit Eshetu, Tumadir Al Hilaly et Fété Kimpiobi se sont chacun fait remettre un certificat d’appréciation des mains de Vance Badawey, député fédéral de Niagara-Centre.

Mme Kimpiobi, directrice générale de Sofifran et seule francophone du groupe, a livré un bref discours dans lequel elle a mis l’accent sur l’importance de la jeune génération : « Et puisqu’il s’agit de nos jeunes, l’essentiel pour eux, est de nous rappeler, nous les adultes, l’importance de leur transmettre ces valeurs fondamentales communes à nos sociétés traditionnelles qui sont : la fraternité, la solidarité, la famille, la collectivité, la tradition et le respect de toutes expressions de vie. Pour que nos jeunes apprennent et comprennent bien que c’est en soutenant l’effort de ceux qui les précèdent qu’ils seront à leur tour soutenus et poussés par ceux qui les suivent. Ainsi fonctionne la précieuse chaîne de vie qui fait que nous en sommes tous des maillons avec une essence identique. »

La nomination de ces quatre personnalité visait à illustrer que l’histoire des Noirs n’en est pas seulement une de tragédies mais aussi de réalisations. Honorer des gens qui se sont démarqués par l’excellence de leur engagement est également une façon de contribuer à la transmission de cet esprit d’excellence chez les jeunes.

La récipiendaire de la première édition du prix Advocating for Excellence fut Tumadir Al Hilaly. Diplômée du programme d’assistant dentaire du Collège Niagara, elle s’est démarquée par ses multiples engagements caritatifs, notamment dans des pays en voie de développement.

Plusieurs représentants du milieu politique étaient présents à cet évènement. La communauté francophone était aussi bien représentée par le biais d’employés et d’administrateurs d’organismes. Ainsi, la soirée a atteint un autre de ses objectifs, qui était de mettre en lumière les contributions sociales et communautaires des Noirs de toutes origines résidant dans la région du Niagara.