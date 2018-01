Le 27 janvier dernier, le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) accueillait une quinzaine d’artistes amateurs dans le cadre d’une soirée où chacun d’eux a pu faire la démonstration de ses talents devant public. Chaque membre de l’assistance pouvait sélectionner ses trois artistes préférés et les participants ayant reçu le plus grand nombre de votes se sont fait remettre une carte-cadeau Tim Hortons. Ces prix étaient néanmoins d’une importance très secondaire pour ces chanteurs, danseurs et comédiens dont le plaisir de faire un numéro constituait la principale motivation.

Le premier à monter sur scène fut Sami Baaj, un élève de 14 ans de l’école secondaire Père-René-de-Galinée (PRDG), qui a interprété la « tirade du nez », un extrait de la pièce Cyrano de Bergerac du dramaturge Edmond Rostand. Plus tard, PRDG fut à nouveau représenté parmi les concurrents avec la danse hip hop de Sarah Mercier, une élève de 7e année.

Il s’agissait des deux jeunes de la soirée et les seuls participants à faire autre chose que de la musique, l’ensemble des adultes ayant préféré jouer d’un instrument et pousser la chansonnette. Tous ont interprété deux chansons, l’une en français et l’autre en anglais. Les styles étaient des plus divers : ainsi, dans le répertoire francophone, Harmonium, Isabelle Boulay, Jacques Brel, Céline Dion, Francis Cabrel et bien d’autres ont eu droit à ce bref hommage.

Layla Protopapa, Cindy Lacelle, Normand Guénard, Dominique Millette, le duo formé de Danna Dacosta et Nate Stansbury, Marc Pinkerton, Michel Lapierre, Gérald Normand et Lionel Fortier se sont succédé pendant deux heures sur scène, la plupart avec une guitare à la main. L’animateur de la soirée, Maurice Guénard, s’est lui aussi risqué à s’improviser chanteur avec la pointe d’humour que tous lui connaissent à Cambridge.

C’était la deuxième année consécutive que ce type de spectacle était mis sur pied par le CCFC et environ la moitié des participants en étaient à leur première expérience. Certains étaient venus de loin pour participer à cette activité, une des rares occasions de chanter en français dans la région. En termes d’affluence et d’intérêt de la communauté, le bilan s’avère donc positif. Maurice Guénard, l’organisateur de l’événement, assure que la soirée d’amateurs sera de retour l’an prochain et prévoit susciter une plus grande participation des élèves.

Après que tous aient eu l’occasion de se produire sur scène, les votes du public ont été compilés et les gagnants annoncés : la première place est revenue à Cindy Lacelle, la deuxième à Lionel Fortier et la troisième à Michel Lapierre. La fête s’est ensuite poursuivie en musique au grand plaisir de l’assistance.

PHOTO : Le public était au rendez-vous.