Des enfants excités, des parents soucieux, des enseignants enthousiastes… la rentrée a bien commencé à l’École élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval, à Hamilton, comme partout ailleurs sur le territoire, en ce mardi 5 septembre.

Bien sûr, il a fallu composer avec les aléas comme des autobus en retard, une inscription tardive et des séparations difficiles, mais c’est le lot du premier jour de classe, résume Nancy Morrow. Agrippée à ses notes, walkie-talkie à la main, la directrice veille au bon déroulement des opérations, au milieu d’un joyeux chahut. Dans la cour fourmillante de l’école, 443 enfants comparent leurs cartables, lient des amitiés et cherchent leur classe. Pancarte à la main, chaque enseignant rassemble son effectif, rassure quelques parents et donne ses premières consignes, avant de s’engouffrer dans la classe.

Joëlle dit au revoir à son papa, Brad, serein : « J’ai l’habitude. Mes deux enfants viennent ici depuis qu’elles ont l’âge d’aller à la garderie. C’est une rentrée comme les autres. Il faut s’organiser pour être là à l’heure et tout se déroule bien. Les enseignants sont très compétents. Je ne suis pas inquiet du tout. »

Près de 29 000 élèves ont ainsi fait leur rentrée partout sur le territoire, 17 000 pour le seul Conseil scolaire catholique MonAvenir. « Nos écoles accueillent de plus en plus de nouvelles familles. Les parents savent qu’en inscrivant leurs enfants dans nos écoles, ils leur offrent la meilleure éducation et cela, dans un environnement bienveillant et guidé par les valeurs chrétiennes d’entraide, de partage et de respect, indique la présidente Melinda Chartrand.

Avec l’ouverture cette année des écoles Monseigneur-Jamot (élémentaire) à Peterborough et Père-Philippe-Lamarche (secondaire) à Scarborough – inaugurée par les ministres de l’Éducation et des Affaires francophones – le Csc MonAvenir compte désormais 59 écoles catholiques de langue française.

Au Conseil scolaire Viamonde aussi la communauté s’agrandit. Près de 12 000 élèves et 2 000 membres du personnel ont fait leur rentrée, la 20e depuis la création du Conseil qui inaugure deux nouvelles écoles élémentaires, passant ainsi le cap de la cinquantaine d’établissements.

L’école Le Flambeau, à Mississauga, a accueilli ses 250 premiers élèves, et l’école Micheline-Saint-Cyr a ouvert ses portes sur la rue First à Toronto, avec une centaine d’enfants, heureux de faire la rencontre de leurs enseignants. Les deux structures offrent des classes de la maternelle à la 6e année ainsi qu’un service de garderie et un programme de garde avant et après l’école.

Pour sa part, l’équipe de l’École secondaire Gaétan-Gervais attendait avec impatience ses élèves de la 7e à la 12e année dans ses nouveaux locaux situés au 1055 rue McCraney Est à Oakville. La nouvelle école offre à ses élèves des laboratoires de sciences à la fine pointe de la technologie, un gymnase double, une grande bibliothèque, une salle de « cross fit », une cafétéria et bien plus encore!

Le directeur de l’éducation, Martin Bertrand, accompagné tour à tour du président et de membres du Conseil, a visité les trois écoles afin de souhaiter en personne une bonne rentrée à tous. De plus, grâce à l’activité « Snap ta rentrée! », les élèves des écoles secondaires ont partagé, tout au long de la journée, les moments forts de leur rentrée en utilisant un filtre Snapchat aux couleurs de Viamonde et adapté à leur école.

Tous les ingrédients sont réunis pour réussir une nouvelle année scolaire.

Photo : les enseignants rassemblent leurs élèves dans la cour de l’école Monseigneur-de-Laval, à Hamilton.