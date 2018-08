Les conteneurs de marchandise font partie du paysage des zones industrielles et des grandes plaques tournantes du commerce international. Qui n’a jamais vu ces navires dont le pont est surchargé de plusieurs étages de conteneurs et dont on se demande parfois si une vague violente ne risquerait pas d’envoyer le tout au fond de la mer? D’une durée de vie de 15 ans, ces immenses caisses se comptent par millions dans le monde et certains ont trouvé une manière originale de leur donner une seconde vie : en faire des immeubles.

En effet, puisque les conteneurs sont fait spécialement pour être empilés avec facilité et pour résister à l’eau et au feu, il ne suffisait que d’un peu d’audace et d’ingéniosité pour se décider à les transformer en structures habitables, d’autant plus que chacun est assez grand pour qu’un adulte puisse déambuler à l’intérieur avec aisance. Les premières expérimentations architecturales à cet effet ont été menées aux États-Unis à la fin des années 1990 et, depuis, le concept a séduit aux quatre coins du monde. D’une grande variété de styles et d’usages, les immeubles construits avec des conteneurs ont vu le jour et un des derniers exemples en date se trouve à Hamilton sur l’avenue Arkledun.

Au cours des dernières semaines, cette résidence rouge vif de deux étages s’est élevée de terre, composée de huit conteneurs de 12 mètres de long totalisant 2560 pieds carrés. Ceux-ci reposent sur un sous-sol conventionnel de 1280 pieds carrés. En somme, si ce n’était de ses murs extérieurs qui contrastent dans le quartier, cette maison construite par Storstac, une firme de Toronto, passerait inaperçue tant l’ensemble est aménagé avec harmonie. Bien qu’encore rares, les résidences faites de conteneurs se sont acquises une bonne réputation et leur intérieur est aussi confortable que n’importe quel autre immeuble moderne.

Certains se demanderont peut-être quels sont les avantages de cette innovation architecturale. Le coût en est un : à moins de se livrer à quelque excentricité de style, il est possible de se construire une maison en conteneurs pour un prix significativement plus bas qu’une résidence standard de même dimension. Les considérations environnementales ont également joué dans la popularité récente de ce type de construction, car bien qu’il soit possible de recycler les conteneurs, la quantité colossale d’énergie requise pour en fondre l’acier rend leur réutilisation plus rationnelle d’un point de vue écologique.

Bref, on n’arrête pas le progrès, surtout s’il permet de joindre l’utile à l’agréable.

PHOTO : La résidence en construction sur l’avenue Arkledun