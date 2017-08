Cinq artistes se sont appliqués à réaliser une immense murale extérieure sur la rue Burlington, dans le nord de Hamilton. Située au Collective Arts Brewing, une brasserie où la bière artisanale et les artistes émergeants font bon ménage, l’oeuvre, récemment terminée, occupe un mur complet et se démarque par son psychédélisme recherché et son imaginaire débridé.