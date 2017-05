Du 1er au 5 mai se tenait la Semaine de l’éducation. C’est en cette occasion que l’école Pavillon de la jeunesse, à Hamilton, organisait la deux-ième édition de sa foire des élèves de 5e année. Les activités familiales et les réjouissances qui ont marqué l’évènement ont été accompagnées par une campagne de sensibilisation à la pauvreté infantile et ses conséquences sur l’apprentissage.

C’est Liliane Masengo Kabamba, enseignante de 5e année, qui est à l’origine de cette initiative. Préoccupée par la pauvreté et ses liens avec l’échec scolaire, elle souhaitait trouver un moyen pour inciter les parents à pousser les jeunes à aimer l’éducation et à les aider à réussir leurs études. Mme Kabamba a donc entrepris de mettre sur pied un club de lecture destiné aux élèves francophones de Hamilton qui ont des difficultés à lire. Les animateurs de ce club seront des bénévoles et il se pourrait que d’autres matières, telles que les mathématiques, s’ajoutent au cursus proposé.

Liliane Masengo Kabamba a déjà commandé des livres pour ce club et en a préparé les affiches promotionnelles. Elle compte ajouter d’autres bouquins aux ressources qui seront mises à la disposition des jeunes mais cela requiert des fonds. La foire des élèves de 5e année a donc servi de lancement à une collecte de dons destinée à cette fin. Des stylos portant le slogan L’éducation élimine la pauvreté ont été distribués aux parents moyennant un don et la même approche pour recueillir du financement sera utilisée en d’autres occasions.

Quant à la foire elle-même, elle n’était pas sans lien avec ce projet. Le personnel de l’école travaille beaucoup avec la communauté immigrante et sait par expérience que ceux qui la composent sont des gens très occupés. L’établissement dans un nouveau pays, avec tous les défis au quotidien que cela comporte, accapare le temps des parents et constitue parfois l’essentiel de leurs préoccupations. C’est pourquoi il est souvent difficile de les impliquer dans les activités à l’école. La foire est venue remédier à cette situation en resserrant les liens de la communauté scolaire et en conscientisant davantage les parents à l’importance de s’investir dans l’éducation de leurs enfants.

Par l’entremise de jeux, d’ateliers, de chansons, de danses, de saynètes, etc., parents et élèves ont donc célébré la Semaine de l’éducation et ont découvert le plaisir d’apprendre ensemble. Ainsi, des activités à caractère familial sur les sciences, les arts, l’informatique, etc. attendaient les participants. Tous se sont bien amusés lors de ce vendredi très animé.

Photos : des élèves performent une danse.

Parents et enfants jouent ensemble.