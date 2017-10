Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille Jo-Anne Thibodeau à titre de conseillère scolaire pour la région de Welland. Mme Thibodeau a prêté serment lors de la réunion régulière du 25 octobre. Elle a été nommée au terme du processus d’élection partielle visant à combler le siège laissé vacant suite au décès de Jules Létourneau.

« Lors des dernières élections scolaires, les gens de Welland avaient fait un choix judicieux en la personne de M. Létourneau pour les représenter à la table du Conseil. Nous sommes confiants que Mme Thibodeau sera à la hauteur des attentes élevées de la communauté et saura contribuer à l’avancement de notre conseil scolaire catholique de langue française », a déclaré la présidente, Melinda Chartrand.

Avocate de formation, Jo-Anne Thibodeau est diplômée de l’Université d’Ottawa en droit commun et titulaire d’une maîtrise de l’Université York sur la primauté du droit à l’éducation dans la langue de la minorité pour les enfants ayants-droit en cas de litige familial. Elle a aussi exercé pendant plusieurs années à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Mme Thibodeau œuvre bénévolement au sein de plusieurs organismes à but non lucratif de la péninsule du Niagara depuis de nombreuses années. Membre actif de la communauté francophone, elle ne lésine pas à mettre son expertise au service des organismes locaux qui soutiennent les aînés et les plus démunis.

« Je remercie les conseillers scolaires pour la confiance qu’ils me témoignent en me confiant le mandat de représenter les contribuables de la région de Welland, a affirmé la nouvelle conseillère. J’accepte ce mandat avec humilité, heureuse de pouvoir contribuer à la pérennité et à la vitalité de la communauté scolaire catholique de langue française, dans le meilleur intérêt des élèves. »

La région électorale de Welland comprend l’École secondaire catholique Jean-Vanier, les écoles élémentaires catholiques du Sacré-Cœur et Saint-François d’Assise de Welland ainsi que l’École élémentaire catholique Saint-Joseph de Port Colborne.

Source : Conseil scolaire Mon Avenir

Photo : Jo-Anne Thibodeau, nouvelle conseillère scolaire pour la région de Welland, est entourée de la présidente Melinda Chartrand (à gauche) et de Geneviève Grenier, vice-présidente.