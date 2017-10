Le samedi 30 septembre, Sofifran tenait, au FirstOntario Performing Arts Centre de St. Catharines, une séance de lecture-spectacle, premier volet d’une programmation artistique à laquelle l’organisme était associé. En effet, l’évènement, tenu dans le cadre des Journées de la culture, était rendu possible par le biais de partenariats avec ce complexe multifonction et le festival Bravo Niagara.

En fin de matinée, quatre femmes se sont réunies sur scène : Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, Catherine Parayre, professeure associée au Département de Langues modernes, Littératures et Cultures, Adrienne Médjo, auteure, enseignante de théâtre et metteure en scène, et Nafée Faïgou, auteure et directrice artistique. Dans ce spectacle intimiste d’une heure, elles ont lu, les unes après les autres, des extraits de récits de leur composition, accompagnées d’une musique d’ambiance interprétée par Kobèna Aquaa-Harrisson. Intitulée Voix de femmes, la prestation constituait aussi un préambule au mois d’octobre, désigné Mois de l’histoire des femmes au Canada.

Le récit de Mme Parayre se voulait une photo d’un moment présent, un texte d’observation résumant ce qui peut être vu et entendu dans le courant de l’après-midi au Rodman Hall Art Centre. Celui de Mme Kimpiobi consistait en un conte portant sur une jeune fille rendue bègue par un sortilège et qui, pour se libérer de cette condition, accepte de relever un défi proposé par une déité.

Dans le cas de Mme Faïgou, l’histoire qu’elle a partagée portait sur le quotidien d’une jeune activiste, partagée entre ses atermoiements sentimentaux et ses engagements sociaux. Quant à Mme Médjo, elle a livré un texte dramatique aux accents poétiques qui évoquait la condition de la femme dans les pays où les sévices sexuels et physiques sont fréquents et restent largement impunis.

Sofifran n’en est pas à sa première expérience en termes d’activités littéraires et espère pérenniser cette innovation. « Maintenant, ça fait partie de notre programmation. On va tâcher de faire ça deux fois par an », commente Fété Kimpiobi.

Cette séance de lecture-spectacle n’était pas le seul engagement de Sofifran au FirstOntario Performing Arts Centre. Une exposition de toiles d’artistes congolais attendait également les visiteurs. La directrice générale de Sofifran a ainsi exposé une partie de sa collection et s’est entretenu quelques minutes avec les gens qui s’arrêtaient pour jeter un coup d’œil. Les toiles, la plupart figuratives, quelques-unes plus abstraites, se distinguaient par leurs qualités propres et leur représentation de la vie en Afrique.

Plus tard en après-midi, c’est à un atelier de danse que le public était convié. Une quarantaine de personnes se sont déhanchées sur les rythmes de Kobèna Aquaa-Harrisson et sous les instructions de John Parks, danseur professionnel.

Journée bien remplie, donc, pour Sofifran qui aura su mettre une touche francophone en cette célébration des arts et de la culture ayant animé la fin du mois de septembre à St. Catharines.

PHOTO: De gauche à droite : Nafée Faïgou, Catherine Parayre, Fété Kimpiobi, Kobèna Aquaa-Harrisson et Adrienne Médjo