Une soixantaine de femmes se sont retrouvées à l’hôtel de ville de Welland, le dimanche 13 mai, à l’occasion de la fête des Mères. Organisée par l’association Solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara (SOFIFRAN), cette initiative voit le nombre et la diversité des participantes grandir d’année en année.

Qu’elles viennent du Moyen-Orient, d’Afrique ou des Caraïbes, ces femmes qui se sont installées dans la Péninsule partagent des idées et des passions communes que seul ce type d’événement permet de partager, en toute liberté.

« Si rares et si importants, ces moments facilitent les échanges, les connaissances et conduisent souvent à développer des projets collectifs, affirme la directrice de SOFIFRAN, Fété Kimpiobi. C’est aussi l’occasion de reconnaître ces femmes en tant que mères en leur remettant un cadeau. »

Plateaux décoratifs, boîtes à lunch, poêlons, tissus, etc. ont été déballés dans la grande salle et plusieurs participantes ont entonné des chansons arabes et haïtiennes. La chanson est une autre façon de partager la culture de son pays d’origine qu’ont apprécié les quelques hommes et enfants présents. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas restés spectateurs et ont exprimé leur amour aux mamans par le biais de poèmes et de déclarations, un exercice ardu et touchant devant l’écrasante majorité féminine de l’auditoire.

SOFIFRAN récolte les fruits d’un travail de plusieurs années durant lesquelles l’association a vu sa notoriété grandir pour offrir de nouveaux services en phase avec les attentes d’une clientèle très diversifiée.

Sans bénévoles, ces services seraient néanmoins compliqués à mettre en place. Cette fête des Mères a permis de réfléchir à la remise au goût du jour d’ateliers de couture, de broderie et d’artisanat d’art. « Plusieurs femmes ont manifesté leur intérêt pour cela, abonde la directrice. Certaines désirent transmettre leur savoir-faire dans des domaines spécifiques, d’autres souhaitent s’initier à de nouvelles choses. Il y a là tout le terreau pour enrichir le partage de connaissances et le potentiel de création. Il faut juste les encourager, donner l’impulsion. Pour celles qui veulent créer leur entreprise, il faut leur donner la bonne information, le cadre et les possibilités qui s’offrent à elles au Canada. Nous aimerions louer une salle à proximité du local de l’association pour créer un espace propice à ces ateliers, où nous pourrions installer des machines à coudre et autre matériel. »

Les créations issues de ses ateliers pourraient ensuite être exposées, voire vendues, au public par le biais d’événements annuels populaires qui offriraient une vitrine au savoir-faire éclectique des immigrantes du Niagara. Elles ne manquent pas d’idées. SOFIFRAN veut les concrétiser et, mieux, les faire voyager.