Son succès en Europe en ferait presque oublier qu’elle est Québécoise. La troupe Machine de cirque n’en délaisse pas moins son public canadien. Elle présentera le 21 mars à St. Catharines, le spectacle homonyme qui l’a propulsée parmi les compagnies les plus créatives.

Sur la scène du FirstOntario Performing Arts Centre, les jongleurs Raphaël Dubé et Yohann Trépanier, les acrobates Maxim Laurin et Ugo Dario, ainsi que le musicien Frédéric Lebrasseur tenteront, dans un scénario post-apocalyptique, de retrouver des rescapés sur Terre en mettant au point une machine surréaliste qui détecte les âmes humaines. Composée pêle-mêle d’un vélo, d’une planche coréenne, d’un chariot, et fonctionnant à l’huile de coude, la structure à étages prendra forme petit à petit sous les yeux des spectateurs.

« On l’a conçue à partir d’un distributeur de balles qu’on a modifié et enrichi d’autres éléments pour rendre le tout acrobatiquement intéressant, relate Vincent Dubé, fondateur et directeur artistique de Machine de cirque. Cela s’est fait de façon organique sur plusieurs années, au fur et à mesure que nous affinions le spectacle, et c’est devenu un appareil de cirque en soi. »

Autour de cet ingénieux échafaudage aux rouages étranges, la virtuosité des cinq artistes en tournée depuis trois ans emporte tout sur son passage. Raphaël Dubé et Yohann Trépanier – qui forment le duo Les Beaux Frères – sont au diapason de Maxim Laurin et Ugo Dario, spécialistes de la planche coréenne – médaillés d’or au Festival mondial du cirque de demain – , alimentant une histoire farfelue, drôle et poétique rythmée par le touche-à-tout multi-instrumentiste Frédéric Lebrasseur, maître dans l’art de l’improvisation.

« Ce sont cinq artistes au sommet de leur carrière qui ont uni leurs talents et se sont lancés corps et âme dans ce projet collectif, estime Vincent Dubé. Ce sont aussi des directeurs artistiques en devenir car tous nourrissent d’autres projets. Ils ont une sensibilité, une technique et une polyvalence qui créent une cohésion entre les personnages de cette histoire. »

Au-delà des performances de haute voltige et de jonglerie, le spectacle verse dans une certaine profondeur. La comédie vient de toute part, le rire côtoie la poésie, la légèreté l’émotion dans le but de surprendre. « On aime jouer sur les contrastes, ajoute le directeur artistique. Cela se retrouve dans l’histoire, dans les personnalités de chacun et dans le rapport à l’objet, aux accessoires qui ne sont pas liés à l’univers du cirque mais que l’on va détourner pour les utiliser de manière novatrice. »

L’aspect musical prend une place très importante dans la performance. « Le musicien est intégré à toutes les performances du groupe. Il fait vraiment partie de la bande et de notre concept aux frontières du cirque, du théâtre et de la musique », précise-t-il.

En ce début d’année, la bande québécoise écume les routes de France. « La demande est très grande là-bas. Notre calendrier y est très chargé. On n’est limité que par les restrictions de la zone Schengen. Les diffuseurs recherchent des spectacles accessibles, capables de remplir les salles mais avec une qualité artistique irréprochable, qui emmène le public un peu plus loin. Je pense que l’on cadre avec cette exigence », poursuit le fondateur du collectif récompensé cet hiver aux Prix d’excellence des arts et de la culture par le prix du Rayonnement international, à Québec.

« On se représente surtout en France mais on crée le spectacle ici. Nos bailleurs de fonds et nos fournisseurs sont ici, rappelle-t-il. C’est donc flatteur d’avoir cette reconnaissance locale, surtout dans un contexte de très forte concurrence. Ça nous encourage à continuer à créer. »

Et les projets se bousculent sur la planche à dessin. Alors que les dates de représentations sont fixées jusqu’à la fin de 2019, Machine de cirque traversera cet été le Canada à bord d’une caravane convertie en scène mobile extérieure. Intitulé Truck Stop, ce nouveau défi technique et artistique pourrait bien, lui aussi, magnétiser les âmes humaines.

Photo (couverture) : Frédéric Lebrasseur, Yohann Trépannier, Ugo Dario, Raphaël Dubé et Maxim Laurin forment le collectif Machine de Cirque (©Loup-William Théberge)