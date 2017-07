La communauté francophone de Kitchener-Waterloo a profité d’un magnifique après-midi, le samedi 24 juin, pour célébrer la Franco-Fête, sur la place Scheifele, à Breslau.

« On a eu une petite frayeur de bon matin car le parc était inondé. Heureusement, le niveau de l’eau a suffisamment diminué pour permettre d’installer les jeux pour enfants en toute sécurité dans la pelouse, tandis que la scène de concert et les kiosques des partenaires ont été rapatriés sur le stationnement attenant », raconte Suzette Hafner. Pas de quoi décourager la présidente et la trentaine de bénévoles de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) qui ont tout installé à temps pour recevoir le public.

Plus de 400 personnes sont venues assister aux différents spectacles. Celui de Brant « le fireguy », la grande nouveauté de cette 13e édition, a impressionné les enfants. Jonglant avec des torches enflammées, tantôt en équilibre tantôt sur une planche à roulettes, l’acrobate de rue torontois a enchaîné plusieurs numéros jusqu’au bouquet final : il a avalé un bâton de feu, sous le regard médusé des enfants.

Après un petit encas au camion-restaurant ou sur la terrasse, le cours de zumba a facilité la digestion de plusieurs parents, surveillant de coin de l’œil leurs enfants massés devant la grande structure gonflable dressée dans le parc. Maquillage, dessins, collages, tresses africaines, jeu de boules, tatouages temporaires… Une kyrielle d’ateliers a comblé les enfants. Au rythme de l’accordéon de Marcel et des chansons d’Éric Belzile, de nombreux participants ont déniché quelques ouvrages d’occasion dans la librairie en plein air logée sous le porche du parc ou encore parcouru les différents stands d’information.

« C’est un moment décontracté pour faire connaissance avec les nouveaux arrivants ou revoir avec plaisir les enfants et les parents que l’on connaît », confie cet agent de liaison du conseil scolaire Viamonde.

La présence de ces kiosques est souvent le fruit de rencontres au sein de la communauté qui s’enrichit de nouvelles personnalités comme celle de Cristina Opris, agent d’assurance d’origine roumaine : « C’est en discutant avec des membres de l’AFKW lors de la journée de la Roumanie (qui compte une forte communauté francophone) que l’idée est née », explique-t-elle.

Sur scène, le passage éclair du groupe La Douve est vivement applaudi. Patrick et Magnus, animateurs à l’école secondaire Père-René-de-Galinée à Cambridge, sont venus partager leur plaisir de fêter la Saint-Jean avec un répertoire folk-rock apprécié.

Du rock au jazz, il n’y qu’un pas. Les Jeunesses musicales du Canada ont fait swinguer la foule avec leur spectacle Le monde merveilleux du Dixie, plongeant avec succès les spectateurs dans la Nouvelle-Orléans des années 1930.

« Cet événement est important car c’est une célébration du bilinguisme et de la diversité de notre pays », déclarera le maire de Kitchener Berry Brvanovic, venu féliciter les bénévoles de l’AFKW, comme le président de la région de Waterloo Ken Seiling, la ministre Kathryn McGarry et les députés de Kitchener Marwan Tabbara et Raj Saini.

Photos (RC) : en haut, les Jeunesses musicales du canada ont livré un concert rythmé et instructif.