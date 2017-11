En collaboration avec les clubs de l’âge d’or, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) organise des foires d’information pour ses membres. Ces rencontres permettent aux participants de visiter les kiosques d’organismes offrant des services et des activités susceptibles de les intéresser et d’assister à des présentations sur divers thèmes. Le samedi 11 novembre, c’était au tour de Hamilton de vivre cette expérience.

C’est au gymnase et à la bibliothèque de l’école Notre-Dame que les organisateurs avaient convié les participants. Le Club de l’âge d’or Notre-Dame était l’hôte de ce grand rendez-vous qui a débuté en milieu de matinée. Le président de l’organisme, Roger Paquette, a prononcé le discours d’ouverture devant une centaine de personnes, aînés et exposants compris.

« Le thème de la foire de cette année est : Le bien-être des aînés, l’art de vivre pleinement. Quel que soit notre âge, on veut vivre pleinement en ce qui a trait à notre santé, nos loisirs, notre temps avec nos petits-enfants. On veut aussi continuer à apprendre. Cette journée vous appartient afin de faire le plein d’information et de ressources et aussi pour vous occuper de votre bien-être. » M. Paquette a également remercié tous ceux qui ont contribué à l’organisation et au bon déroulement de la foire, y compris de jeunes bénévoles de l’Académie catholique Mère-Teresa.

Mélusine Klein, conseillère en développement des politiques au ministère des Affaires des personnes âgées de l’Ontario, s’est adressée à l’assistance pour expliquer les responsabilités de ce ministère et les divers programmes qu’il coordonne. Denise Lemire, directrice générale de la FARFO, a décrit le contenu de la trousse du participant et invité l’auditoire à visiter les kiosques. Puis, Andréanne Gougeon, agente de projet à la FARFO, a animé l’« Expo Express », c’est-à-dire l’occasion laissée à chaque exposant de se présenter en 45 secondes devant l’assistance.

Après un hommage aux anciens combattants qui s’imposait en ce jour du Souvenir, les participants se sont dirigés à l’un ou l’autre des ateliers qui les attendaient. Testaments et procurations, lois encadrant la conduite automobile des aînés, culture et vie communautaire, comment vivre un deuil, la maltraitance des personnes âgées, la saine alimentation, l’épanouissement personnel, comment conserver ses facultés cognitives et le droit d’accès aux services en français sont les neuf sujets qui ont été abordés par des professionnels tout au long de la journée.

Peu après midi, un repas a été servi et, comme ce fut le cas en début de journée, les participants ont à nouveau eu l’occasion de visiter les kiosques des organismes représentés : l’Association canadienne pour la santé mentale, le Collège Boréal, l’Entité 2, le Centre de santé communautaire, etc. Une conférence de Marie-Claire Muamba, du Bureau de l’ombudsman des patients de l’Ontario, a conclu la foire.

Les participants, qui provenaient non seulement de Hamilton mais aussi de St. Catharines, Port Colborne, Niagara Falls, Guelph, etc., ont donc pris le chemin de la maison bien « équipés » pour vieillir heureux et en santé.

PHOTO: Les participants ont apprécié cette occasion de s’informer.