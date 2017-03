La finale du Grand tournoi d’improvisation a pris place à l’école secondaire Confédération à Welland, le vendredi 3 mars. Il s’agit de la troisième édition de ce tournoi organisé par le Conseil scolaire Viamonde qui, chaque année, fait grossir ses effectifs.

« Au départ, il n’y avait que deux ou trois équipes, raconte Bernard Lachapelle. Aujourd’hui il y en a 24 : 12 du secondaire et 12 de l’élémentaire ». Un succès tel qu’une seule salle n’est pas suffisante pour accueillir les 190 élèves présents pour l’occasion. La bibliothèque est donc mise à profit et accueille une seconde arène pour effectuer les finales.

Ce sont donc tous les jeunes des écoles du Csc Viamonde qui se rejoignent à Welland pour le Grand tournoi d’improvisation. « C’est un emplacement central pour l’organisation de ce concours, poursuit Bernard Lachapelle. Cela évite de faire déplacer des classes entières à Windsor par exemple ». Et puisque l’école est grande et les élèves nombreux, presque tous sont logés dans le gymnase.

Ce sont ainsi trois jours consacrés à l’art de l’expression. Un spectacle de musique folklorique et de conte a ouvert le tournoi d’improvisation le premier jour. Au cours de la deuxième journée, les tournois ont eu lieu et se sont terminés par une soirée de gala. La troisième journée a été dédiée à sélectionner les équipes finalistes.

Avant la compétition, les élèves se sont néanmoins préparés et ont pu se mesurer à d’autres écoles pour des tournois régionaux entre Hamilton, Niagara et Oakville, car cela « est plus intéressant que de toujours combattre les personnes de son équipe », mentionne Bernard Lachapelle.

Au rendez-vous de cette matinée, bonne humeur et jeunes talentueux! Lors des affrontements, un panel riche d’expressions passe sur le visage des élèves.

Sur de l’improvisation autour de thèmes absurdes et drôles tels que « la super-tortue » ou sur des thèmes dramatiques, les spectateurs amusés et parfois secoués lèvent le point ou la main pour désigner leur équipe favorite du moment.

Les joutes d’improvisation sont l’occasion de pratiquer le français ludiquement. En outre, cette compétition amicale est à la fois un exercice de style et de créativité qui permet aux élèves de dépasser les barrières sociales et les différences, objectif assumé du Conseil scolaire Viamonde. De plus, toutes les qualités requises pour participer à cet exercice : gestion du stress et du temps, respect des règles du jeu et respect des autres, travail d’équipe pour ne citer qu’elles, sont des valeurs mises à bonne escient qui leur seront utiles tout au long de leur vie.

L’équipe de Roméo-Dallaire, championne attitrée de l’improvisation.

Pour la troisième année consécutive, l’École secondaire Roméo-Dallaire de Barrie est sortie grande gagnante du tournoi d’improvisation qui s’est tenu à l’école Confédération de Welland.

La finale A s’est ainsi conclue en faveur des « Vipères » de Roméo-Dallaire qui ont remporté à la fois la Coupe en fusillade (niveau senior) et la Coupe découpée (niveau intermédiaire) face respectivement aux équipes des écoles secondaires Jeunes sans frontières et Norval-Morriseau. Olivier Briand, élève de 10e année, a pour sa part décroché le prix du meilleur improvisateur senior de la compétition.

Au niveau de la division B, la finale a été remportée par « Les voyageurs » de l’École secondaire Georges-P.-Vanier (niveau senior) et « Les dragons » de l’École secondaire Toronto-Ouest (niveau intermédiaire). Ils ont respectivement gagné la Coupe de bois et la Coupe de la parole en s’imposant face aux « Mini Dragons » de l’École secondaire Le Caron et aux « Improsteurs » de l’École secondaire Étienne-Brûlé.

Le prix de la meilleure improvisatrice de la compétition a été remis à Océane Bobeuf (niveau senior) et Cindy Desjardins (niveau intermédiaire), respectivement élèves de l’école secondaire Jeunes sans frontières et de l’école élémentaire des Quatre-Rivières. Le prix du meilleur improvisateur intermédiaire a quant à lui été décerné à Julien Hagens de l’École secondaire Norval-Morrisseau.

Au total, 170 élèves formant 24 équipes provenant 15 écoles Viamonde ont pris part à cette compétition amicale où talent, créativité, dynamisme étaient de mise.

Des élèves de Viamonde participeront au tournoi provincial L’AFOLIE qui aura lieu du 25 au 28 avril à l’École secondaire Roméo-Dallaire de Barrie.