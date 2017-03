« Motus et bouche cousue » était la consigne au cours des semaines qui ont précédé la fête surprise pour souligner les 40 ans de bénévolat de Rosa Fulham auprès du Club Alouette, un club social communautaire de Niagara Falls. En effet, les membres du conseil d’administration avaient passé le mot. Il fallait que ce soit une surprise.

Comment réussir à rassembler les membres des Chevaliers de Colomb, des Richelieu, du club de l’âge d’or, du club Alouette un dimanche midi, après la messe, sans éveiller le moindre soupçon de la part de Mme Fulham, vice-présidente du Club Alouette et responsable du euchre? Tout simplement en invoquant un autre prétexte pour déplacer tout ce beau monde, et le 150e anniversaire de la Confédération était tout désigné.

C’est ainsi que le dimanche 19 mars, la communauté s’était rassemblée dans la salle paroissiale Saint-Antoine pour un brunch, y compris Rosa Fulham et sa famille. Pour l’occasion, l’endroit était décoré avec de nombreux ballons rouges et blancs, des drapeaux du Canada et des roses rouges et blanches au centre de chacune des tables. C’était à s’y méprendre!

Jusqu’à la dernière minute, jusqu’à ce que tous les convives soient bien attablés, Mme Fulham n’avait aucune idée de ce qui l’attendait dans les minutes qui allaient suivre. C’est alors que la présidente de l’organisme, Jocelyne Burley, a souhaité la bienvenue à tout un chacun et annoncé que le 150e anniversaire n’était qu’un prétexte à l’événement.

« Plus de 40 ans au sein du Club Alouette, il faut célébrer ça. Rosa, la fête est pour toi! », déclare-t-elle, avec assurance. Puis, elle a invitée Mme Fulham à s’approcher du micro, afin que le Club puisse lui remettre un gage de son appréciation.

Rosa Fulham s’est alors avancée près de la scène. La présidente lui a offert un magnifique pendentif en or, à l’effigie d’une alouette. « Je ne m’attendais pas à ça, répétera à quelques reprises la dame visiblement très émue. Puis, sa fille Danièle, également membre du conseil d’administration du Club Alouette, lui a attaché le pendant au cou.

« Ce cadeau, c’est un gros cadeau, dira la récipiendaire après le brunch. Je vais y faire attention. Je ne m’attendais pas à ça. J’étais bien surprise. »

Toujours dans le cadre de la célébration des 40 ans de bénévolat de Mme Fulham, le maire de Niagara Falls avait fait parvenir un certificat pour souligner l’action bénévole et les « services inestimables » rendus à la communauté par cette dame au cœur d’or.

Mis à part les nombreux hommages rendus à Mme Fulham, le 150e anniversaire du Canada était néanmoins toujours présent au cours de l’activité, mais à l’arrière-plan.

Les membres des divers organismes ainsi que leurs amis et famille ont ensuite été invités à venir se servir au buffet. Au menu : poulet rôti, nouilles asiatiques, légumes variés, salade et, pour dessert, un magnifique morceau de gâteau commémorant le 150e du Canada ou Rosa Fulham. Au choix! En effet, il y avait deux gâteaux : l’un au chocolat et l’autre à la vanille. Comme quoi toute l’activité avait été pensée jusque dans les moindres détails…

Photo : Depuis 40 ans, Rosa Fulham (4e de gauche) est bénévole au Club Alouette. Sur la photo elle est entourée de sa famille et de la présidente de l’organisme, Jocelyne Burley (à sa gauche).