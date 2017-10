Les campus universitaires sont de véritables villes en soi, où rue après rue se succèdent non seulement les lieux d’études mais aussi les services publics, cantines, bibliothèques, résidences, etc. Parmi les endroits fréquentés par la population se trouve en général un musée ou une galerie d’art. L’Université McMaster dispose d’une telle institution que les amateurs d’histoire ou les amants des beaux-arts se plairont à visiter.

Parmi les expositions présentement en montre se trouve la collection d’Herman H. Levy, un homme d’affaires de Hamilton qui fit don de ses toiles à l’université en 1984. Sa collection d’oeuvres européennes anciennes comme modernes comprend des tableaux de Claude Monet, Gustave Caillebotte, Vincent Van Gogh, Gustave Courbet, Camille Pissarro, Chaïm Soutine, J.M.W. Turner, etc. Les visiteurs ont jusqu’au 9 décembre pour admirer cette exposition qui rassemble quelques-uns des plus grands noms de la peinture.

Le Canada n’est pas en reste côté art pictural. Ainsi, un peintre tel que Norval Morrisseau s’est fait surnommer « le Picasso du Nord » tandis que Tom Thomson devint pour certains « le Van Gogh du Canada ». Ce type de comparaisons, parfois exagérées, d’autres fois bien méritées, fait l’objet d’une exposition visant à explorer les raisons justifiant ces rapprochements, leurs limites, leurs anachronismes, etc. Intitulée Struck by Likening : The Power & Discontents of Artworld Analogies, l’exposition est en montre jusqu’au 2 décembre.

Jusqu’à la même date, les visiteurs peuvent voir deux séries d’œuvres conceptuelles de Simon Glass, un artiste de Toronto spécialisé dans la photographie. The Ten Commandment / Prohibited Weapons et The Thirteen Attributes of God sont typiques de son principal champ d’intérêt, soit l’univers religieux et culturel des Hébreux.

Dans une veine plus historique, l’université a tiré de sa collection des artéfacts représentant la vie quotidienne des Grecs et des Romains de l’Antiquité en focalisant sur les bouteilles, pots et amphores de différentes sortes. Les contenants sont parmi les objets les plus fréquemment trouvés lors des fouilles archéologiques et éclairent les chercheurs sur la manière dont les gens entreposaient leurs biens et les transportaient, sur leurs goûts, leur statut social et ainsi de suite. Les visiteurs pourront en apprendre davantage sur le sujet jusqu’au 31 décembre.

Fondé en 1967, le Musée de l’art a déménagé dans l’édifice qu’il occupe aujourd’hui en 1994. Celui-ci est situé au coin de la rue Sterling et de l’avenue University sur le campus et est ouvert du mardi au samedi.

