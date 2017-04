Le 7 avril est une date importante inscrite au calendrier du Centre de santé communautaire de Welland. C’est sans compter sur le dynamisme de l’équipe du centre et le soutien hiérarchique que cette longue soirée ou plutôt cette nuit permet d’évoquer les problèmes de santé mentale.

Plus largement, c’est tout le Canada qui s’est rassemblé la nuit du 7 avril pour une veillée en soutien aux personnes touchées par ces maladies. Le Centre for Addiction and Mental Health Foundation (CAMH) est l’un des plus grands centres hospitaliers en Amérique du Nord qui se dédie aux maladies mentales. Alliant recherche, formation et traitement, il organise aussi chaque année « One Brave Night », une nuit de soutien et de dons pour cette cause.

Un phénomène qui prend de l’ampleur à travers le pays et auquel le Centre de santé tient à participer. C’est déjà la deuxième année que l’organisme y contribue. Cependant, cette année, c’était un peu spécial et les 17 employés voient les choses en grand pour la 25e année du Centre de santé. L’objectif visait à récolter 2500 $. L’un des organisateurs, Martin, explique que « l’argent récolté pour le CAMH aide indirectement, puisque le Centre de santé a aussi pour mission de venir en aide aux personnes touchées par les maladies mentales ».

« On lève le tabou sur les problèmes de santé, poursuit-il, et les personnes sont ainsi plus ouvertes à parler de leurs propres expériences. »

Et l’on se rend vite compte en parlant de santé mentale autour de soi, qu’on connaît tous quelqu’un qui est touché par la dépression, l’anxiété, la schizophrénie, ou la bipolarité pour ne citer que celles-là, si l’on n’est soi-même pas concerné.

D’autres employés expliquent aussi que cette soirée permet « de se mettre à la place des autres puisque la nuit est un moment particulier où les individus n’ont pas accès aux soins, conseils et soutien habituel de la journée. La nuit, ils peuvent se sentir très seuls et se retrouver en état de crise ».

La santé passe par le bien-être physique, mental et émotionnel. Pouvoir être ensemble et solidaires. C’est quelque chose qui tient à cœur à Germaine, une employée du Centre. C’est aussi grâce au soutien de leurs amis, membres de la famille, collègues et du directeur général Marcel Castonguay que cette soirée existe.

Et personne ne risque de s’ennuyer puisque, à coté du buffet et des litres de café, sont prévues des activités : musique et percussions, danse brésilienne, jeu de mikado géant, travaux manuels au rez-de-chaussée. À l’étage sont aménagés une salle de cinéma, une autre pour les massages et encore une autre consacrée aux ateliers de peinture, jeux de société et petit-déjeuner vers 4 h du matin.

Le lever du soleil est prévu à 6 h 48, ce jour-là. C’est l’heure à laquelle les 17 employés pourront rentrer. Jusque-là, il faut tenir une nuit et l’occasion pour penser aux personnes qui luttent seules contre leurs souffrances intérieures.

Photo : les employés du Centre de santé participant à l’activité « One Brave Night ».