Grand jour pour Emma Spence : le lundi 22 octobre, elle était accueillie triomphalement par ses pairs de l’École secondaire catholique Père-René-de-Galinée (PRDG) après son retour des Jeux olympiques de la jeunesse qui se sont tenus à Buenos Aires, en Argentine, du 6 au 18 octobre. Emma, une élève de 10e année, y avait participé comme gymnaste et elle a eu l’occasion de faire honneur à sa famille, à son école et à son pays.

Mais avant d’en arriver là, la jeune athlète a dû faire ses preuves et donner le meilleur d’elle-même pendant de nombreuses années. Elle a commencé à s’entraîner à l’âge de 7 ans et, aujourd’hui, elle consacre 27 heures par semaine à se préparer de diverses façons aux compétitions, ce qui exige une conciliation entraînement-études exigeante. Avant de s’illustrer en Argentine, elle a eu l’occasion de participer à d’autres compétitions internationales au Japon, en France et en Colombie.

Réunis dans le gymnase de l’école, les élèves de PRDG ont regardé une vidéo de ses prestations aux Jeux olympiques de la jeunesse. Emma Spence a participé à quatre épreuves de gymnastique : à la barre, au sol, à la poutre et au cheval sautoir. C’est cette dernière qui lui a valu une médaille de bronze et, par le fait même, de marquer l’histoire puisqu’il s’agit de la première médaille d’Équipe Canada en gymnastique artistique à ces Jeux. Avec un tel exploit à son crédit, c’est à Emma Spence qu’est revenu l’honneur d’être choisie comme porte-drapeau de son pays pour la cérémonie de clôture.

Ils étaient nombreux, élèves comme enseignants, à se faire prendre en photo avec l’héroïne du jour après l’hommage qui lui a été rendu. Ce n’est certes pas tous les jours qu’une école secondaire peut se vanter d’avoir dans ses rangs une athlète de niveau international! Quant à la principale intéressée, quoiqu’à peine âgé de 15 ans, son choix de carrière semble tracé d’avance : « Probablement quelque chose lié aux sports comme la physio ou la psychologie des sports ».

PHOTO : Kyle Bociort, responsable des sports au conseil des ministres de PRDG, Emma Spence et Joanne Leblanc-Holden, directrice