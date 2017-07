Du 17 au 19 juillet dernier, le Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique s’est donné rendez-vous à Québec pour échanger sur le thème du développement touristique. Ce réseau est un projet du Centre de la francophonie des Amériques et il regroupe près de 140 municipalités ayant le français en partage ou un intérêt marqué pour celui-ci. Welland en fait partie et quelques résidents de la ville ont participé aux activités prévues dans le cadre de la rencontre en plus d’avoir la chance de visiter la belle ville de Québec.

PHOTO. De gauche à droite : Dolores Bujold Wright, présidente du Business Improvement Association de Welland, Frank Campion, maire, et Lucie Huot, directrice générale du CERF Niagara, étaient présents à la rencontre.