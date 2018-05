Près de 2000 élèves, enseignants et parents ont convergé vers le parc Bayfront de Hamilton, le vendredi 11 mai, pour célébrer le 20e anniversaire du Conseil scolaire Viamonde. Venus de Hamilton, Oakville, Waterloo, Welland, St. Catharines ou encore Niagara Falls, ils se sont retrouvés pour réaliser une performance inédite : une course à pied.

Cette première édition de la Viacourse proposait deux parcours au choix de un ou trois kilomètres non chronométrés pour les plus grands jusqu’à la 12e année, tandis que les plus petits de la maternelle et du jardin d’enfants faisaient de même dans leurs écoles respectives sous le regard du personnel enseignant et d’éducation à la petite enfance.

Les écoles se sont fièrement présentées sur la ligne de départ sous leur drapeau d’école ou en brandissant des pancartes de ralliement. Après une période d’échauffement musical, les participants se sont élancés sur les chemins du parc.

« C’était très festif, raconte Arwinder Kaur, agente de liaison communautaire à Viamonde. La plupart des enfants ont réalisé les trois kilomètres même ceux qui s’étaient inscrits sur la boucle d’un kilomètre. Tout le monde voulait se défouler et se détendre avec le retour du beau temps, y compris les parents qui en ont profité pour bavarder entre eux ou avec leurs anciens enseignants. »

« La Viacourse a été un succès », ajoute Jean-François L’Heureux. Le président du Conseil scolaire ne garantit pas que la course se répétera chaque année mais la question de donner une suite reste ouverte. Les élèves ont apprécié rencontrer des copains venus des autres écoles publiques de la région. Cela recrée des liens entre élèves mais aussi entre membres du personnel, le temps de quelques heures, tout en soulignant l’importance de l’activité physique et de la francophonie. »

S’appuyant sur des bénévoles impliqués, la Viacourse a également eu lieu sur quatre autres sites couverts par le conseil scolaire, à London, Toronto et Barrie. L’épreuve sportive s’inscrit dans une série d’événements qui vont marquer les 20 ans de Viamonde.

Photos (courtoisie Viamonde) : Au départ de la Viacourse dans le parc Bayfront.