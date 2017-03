Le partenariat entre TOES (acronyme pour Tools of Empowerment for Success), Sofifran (Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones du Niagara) et Open Arms Mission a permis aux femmes de la région de se retrouver pour se faire pomponner le temps d’un déjeuner.

Pour la Journée internationale de la femme, les trois organismes ont décidé de se rejoindre dans les locaux de Open Arms Mission. Cette première organisation offre, au-delà de sa vocation religieuse, une banque alimentaire et d’hygiène, des cours de cuisine, des coupes de cheveux gratuites et des repas chauds pour n’en citer que quelques-uns.

Pour cette journée très spéciale dédiée aux femmes, Ilana Dickson de IG. Make up artistry et sa collaboratrice ainsi que Esther Brown de Happy Feet Foot Care sont venues donner de leur temps et de leur savoir pour faire des maquillages et soins des pieds gratuits aux femmes présentes.

À cette occasion, le message de Judith Mercer, membre de Open Arms Mission, était profondément lié à son expérience personnelle. C’est en étant femme, mère de plusieurs enfants et touchée par la pauvreté qu’elle s’est battue au cours de longues années pour obtenir sa licence, puis sa maîtrise et finalement son doctorat.

Aujourd’hui encore, elle se réalise à travers l’aide qu’elle apporte aux femmes de sa communauté et il est important pour elle « de savoir ce que l’on veut, de continuer à travailler dessus et de ne jamais abandonner. L’éducation est ce qui m’est arrivée de mieux. Donne-moi un livre et je peux tout faire. C’est une porte de sortie de la pauvreté et une porte ouverte à ses rêves. »

L’autonomie, la prise de pouvoir, d’indépendance et la croyance en soi et en ses rêves sont des messages que toutes les organisations de ce jour souhaitent transmettre aux femmes.

La directrice générale de TOES, Nyarayi Kapisavanhu, explique que cette journée est importante pour les femmes. « Ce temps de partage autour d’un repas est un moment pour célébrer la différence et penser à nos moments « WOW », dit-elle. Les femmes doivent se rappeler qu’elles sont celles ayant donné naissance au monde. Il ne faut pas oublier leur puissance et leur pouvoir et prendre le temps de célébrer. »

Une mission qui est faite au quotidien avec TOES qui a pour mission de donner des outils aux femmes pour s’épanouir dans leurs vies personnelle et professionnelle.

TOES et Sofifran sont partenaires naturels, explique Mme Kapisavanhu, l’un prenant plutôt en charge une communauté anglophone, l’autre plus au contact de la population francophone, mais les deux ayant pour objectif de venir en soutien à la communauté féminine.

Sofifran qui aide aussi au quotidien les femmes immigrantes de la région était représentée par sa directrice générale Fété Kimpiobi. Par le biais de son histoire d’immigrante arrivée au Canada, elle rappelle que

« malgré les difficultés, il faut se rappeler quel était ton premier rêve. Il est essentiel de revenir à la simplicité pour se réaliser et quand je regarde d’où je viens, je peux dire « WOW ».

Des paroles d’encouragement pour reconnaître en chacune de nous et en toutes, les petites victoires du quotidien qui souvent sont des réussites de la vie.