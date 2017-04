À quelques pas du tumulte de la rivière Niagara se trouve le Floral Showhouse, une serre faisant partie du parc fédéral créé pour protéger et promouvoir les plus célèbres chutes du Canada. Depuis plus de 70 ans, le Floral Showhouse présente aux résidents de Niagara Falls et aux nombreux touristes et visiteurs venus d’ailleurs son impressionnante collection de fleurs et végétaux de toutes sortes.

Une tradition bien établie consiste à présenter des arrangements floraux représentants les quatre saisons. Pâques sert de prétexte pour illustrer le printemps et, jusqu’au 28 avril, petits et grands peuvent prendre plaisir à y admirer les fleurs multicolores tapissant la serre qui accueille ce spectacle aussi éblouissant qu’apaisant.

Une des particularités de cette exposition consiste en une croix faite de lys, un rappel de la grande fête religieuse qui rassemble les Chrétiens depuis près de 2000 ans. Tous prennent plaisir à contempler les jonquilles, tulipes, hyacinthes, azalées et autres variétés alors que des oiseaux volent ça et là en faisant entendre leurs chants. Pour mettre chacun dans l’esprit du printemps, des poussins et des lapins en cage se trouvent tout près.

Tout n’est pas centré sur Pâques. À l’autre extrémité de la serre se trouvent des plantes recréant une sorte de mini-jungle. Dans cette masse verte qui ne laisse guère pénétrer le soleil, le visiteur s’engage, jetant un coup d’œil aux innombrables spécimens qui s’offrent à son attention. Les cactus y sont très présents de même que les plantes grasses, c’est-à-dire ces végétaux qui se distinguent par leurs feuilles épaisses.

Dans le même ordre d’idée, le hall d’entrée constitue en soi une attraction : c’est là que se trouve un étang artificiel où se prélassent plusieurs tortues et où nagent paresseusement de grosses carpes koïs. Il est toujours fascinant de regarder ces magnifiques poissons se déplacer lentement, visiblement libres de tout souci, et cohabitant paisiblement avec d’autres espèces à leurs côtés.

Une fois sorties dans la cour de la serre, les visiteurs auront l’agréable surprise de découvrir un village de maisons miniatures. Cette installation artistique n’a que peu à voir avec le monde des fleurs mais constitue un intéressant complément à la visite. On y trouve plusieurs maquettes de différents bâtiments sensés représenter la vie en Ontario au cours des 150 dernières années. De charmantes maisons de ferme aux châteaux de l’élite anglo-saxonne en passant par les chalets du nord de la province, voilà qui en fera sourire plus d’un.

La préparation de ces expositions saisonnières demande beaucoup de travail aux employés de la serre qui doivent s’assurer que les fleurs éclosent au bon moment. Il ne reste plus que quelques jours pour y découvrir la thématique printanière avant que ne s’y substitue l’été et le florilège floral qui lui est propre.

Photo : Une des particularités de cette exposition consiste en une croix faite de lys.