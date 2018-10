Le premier ministre Justin Trudeau a nommé jeudi dernier au Sénat une avocate franco-ontarienne, Josée Forest-Niesing.

Selon l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), la nomination par le premier ministre Justin Trudeau de Me Josée Forest-Niesing, ancienne présidente de l’AJEFO, est une reconnaissance importante de son travail pour la défense et la promotion de l’accès à la justice dans les deux langues officielles.

Tout au long de sa carrière, son impact sur les droits des francophones dans la région de Sudbury et à travers l’Ontario a également été reconnu par ses pairs. Me Forest-Niesing a reçu l’Ordre du mérite de l’AJEFO en 2006 et une distinction de la Société honorifique de common law de l’Université d’Ottawa.

Avocate de profession, elle a commencé sa carrière en droit de la famille avant de s’engager dans le droit des successions, le droit immobilier, le droit des assurances, le litige civil, le droit relatif à l’éducation et le droit du travail. Elle a plaidé de nombreuses causes devant des tribunaux à Sudbury, d’administrations avoisinantes et à Toronto. Elle a également été juge à la Cour des petites créances de la Cour supérieure de justice et elle est membre de plusieurs comités et associations professionnelles.

En plus d’exercer le droit pendant près de 20 ans au sein d’un cabinet qui s’est voué à offrir des services en français, elle a contribué à sa communauté en présidant et siégeant au sein de nombreux conseils d’administration, notamment la Galerie d’art de Sudbury, le Carrefour francophone de Sudbury et l’Université de Sudbury. Elle a également été nommée au Conseil des arts de l’Ontario en janvier 2018.

Il s’agit des plus récentes nominations effectuées dans le cadre du « processus ouvert » créé par M. Trudeau, qui a jusqu’ici nommé à la chambre haute 45 sénateurs « indépendants » ou « non affiliés », recommandés par un comité consultatif externe.

Mme Forest-Niesing devrait donc siéger au sein du Groupe des sénateurs indépendants ou en tant que « sénateur non affilié ».

Le Groupe des sénateurs indépendants représente actuellement le plus important bloc au Sénat, avec 47 membres sur 105. La chambre haute compte aussi 31 sénateurs conservateurs, 10 « libéraux indépendants » et 11 « non affiliés ». Quatre sièges sont toujours vacants – pour des représentants de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

SOURCE : La Presse canadienne et AJEFO