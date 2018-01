Le 16 e souper annuel Soup’s On Luncheon de Welland a réuni quelque 450 convives le vendredi 26 janvier à St. Kevin’s Parish Hall.

Des élèves de huit établissements différents (pour autant de menus) ont œuvré en cuisine afin de contribuer au succès de l’événement. Au menu, du bacon, des tomates rôties, de la dinde mais aussi une succulente soupe aux pois traditionnelle canadienne-française concoctée et servie par des élèves de Confédération, seule école à y participer depuis la première édition en 2003.

Cet événement bien ancré dans la région permet de recueillir des fonds pour financer des bourses d’études d’un montant de 1000 $ allouées par la Banque alimentaire St. Kevin à des finissants de 12e année actifs dans les programmes de services sociaux. Depuis sa création, 45 bourses d’études ont ainsi été accordées aux diplômés des écoles secondaires de Welland, Grimsby, Port Colborne et Pelham.

« Au tout début, Joe Barkovich, son créateur, cherchait des partenaires communautaires, se souvient Mathieu Cyr, enseignant de la Majeure Haute Spécialisation (MHS) en hôtellerie et tourisme, à l’école Confédération. Le Club Richelieu s’était porté volontaire et nous avait demandé de réaliser le repas. On a accepté. Les années suivantes, on a participé directement. »

La bonne cause a tout de suite mobilisé l’enseignant. « La bourse revient directement à la communauté et aux élèves qui s’impliquent dans la cause sociale, explique-t-il. La justice sociale est à la base de notre programme puisque nous offrons un service de traiteur à plusieurs organismes à but non lucratif comme Opens Arms ainsi qu’à des événements caritatifs comme Out of the Cold ou encore The Coldest Night of the Year, une marche qui rassemble chaque année près de 250 participants à qui nous distribuons du chili chaud le long du parcours. »

Si participer à une levée de fonds initiée par une organisation religieuse ne va pas forcément de soi pour une école publique, Mathieu Cyr indique que « certaines valeurs humaines comme la solidarité et le partage rejoignent les valeurs des élèves qui s’investissent dans leur communauté. Ce souper est aussi une gigantesque rencontre sociale entre les élèves et entre les enseignants qui partagent leurs expériences et leurs idées. »

Le directeur de l’école Confédération, Martin Boudreault, acquiesce : « C’est dans ces activités à caractère social que se forge le lien avec la communauté. Grâce à la MHS , nos élèves s’impliquent concrètement et prennent conscience qu’ils sont en mesure de faire une différence. »

À ce jour, cinq anciens élèves de Confédération ont reçu cette bourse ouverte à tous les diplômés du secondaire de la région départagés par le comité organisateur de la Banque alimentaire St. Kevin.

Photo (Parish Community of St. Kevin) : chaque année, entre 400 et 500 convives dégustent les soupes.