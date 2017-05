Depuis près de 30 ans, la fondation Voyage de rêves (Dreams Take Flight) mise en place par Air Canada donne la chance à 150 enfants âgés de 7 à 15 ans, et qui se qualifient pour le programme, d’aller vivre une journée de rêve à Disney World en Floride. Pour sa part, l’hôtel Travelodge, situé près de l’aéroport Pearson de Toronto, fournit des chambres aux jeunes de partout en Ontario, la veille de leur départ et à leur retour.

Ainsi, le mercredi 3 mai, quatre jeunes francophones commandités par le Club Richelieu accompagnés par le directeur général du Foyer Richelieu, Sean Keays, ont vécu une expérience dont ils se souviendront toute leur vie.

Britanny Gamble, Deanna Rutledge, Isabelle Fidler et Brady Medvic ont donc quitté le Club Richelieu à Welland en limousine, l’après-midi du 2 mai, à destination de l’hôtel Travelodge pour une soirée de jeux et de spectacles de clown. De plus, les jeunes VIP ont reçu des friandises et d’autres surprises avant d’aller dormir.

Le lendemain, le départ avait lieu à 4 h du matin. Le groupe d’enfants et leurs accompagnateurs ont été escortés par des policiers jusqu’à la porte d’embarquement. Là, près du hangar, un cirque avec des personnages de Disney, des animaux et des jeux attendaient les enfants. Une fois à bord de l’avion, au moment du départ, six camions de pompier ont arrosé l’avion pour le plus grand plaisir des petits.

Durant le trajet, c’était la fête à bord avec des friandises et des combats de taies d’oreiller.

Arrivés à Disney, en Floride, les enfants ont été reçus comme de grandes personnalités et n’ont pas eu besoin de faire la file pour embarquer dans les manèges. Vers la fin de la journée, ils ont reçu un montant de 50 $ US pour s’acheter des cadeaux souvenirs.

Ces jeunes ont vraiment le cœur sur la main. Ils ont acheté des cadeaux pour les membres de leur famille plutôt que pour eux.

De retour à Toronto, très tard en soirée, le groupe est retourné à l’hôtel Travelodge pour la nuit et, le lendemain matin, les jeunes de Welland sont revenus à l’Auberge Richelieu où leurs parents les attendaient.

Photos : de gauche à droite : Deanna Rutledge, Britanny Gamble, Sean Keays, le pilote Paul, Isabelle Fidler et Brady Medvic.

La rencontre avec Mickey Mouse.

Britanny Gamble, la mascotte des pompiers Sparky et Isabelle Fidler.