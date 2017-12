Les enfants ont bien ri et peut-être même tiré une leçon de la soirée musicale Un Monde pour Noël concoctée le vendredi 8 décembre, au théâtre Registry, par l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW).

Devant l’impatience de leur fille à vouloir déballer ses cadeaux avant Noël, ses parents ont noué un pacte avec un étrange personnage qui va l’entraîner dans un tour du monde et lui faire prendre conscience que Noël c’est bien plus qu’une simple accumulation matérielle.

En chants, en musique, en costumes et en théâtralité, Véronique Gauthier, Stéphanie Pothier et Jean-François Daignault ont ainsi fait voyager leur public familial à travers les différentes traditions de Noël, du Canada au Japon et de l’Ukraine au Brésil.

Le trio québécois a amusé les enfants en incarnant des personnages aussi inquiétants qu’inattendus, comme la « trollesse » des montagnes islandaises qui fait bouillir les vilains garnements ou le joueur de flûte de Hamelin qui les attire loin du village. Il les a aussi bercés en chantant des incontournables comme Douce nuit, Vive le vent ou encore Au royaume du Bonhomme Hiver. Il a surtout piqué leur curiosité en chantant en français, en anglais et dans les langues des autres pays visités, leur faisant toucher du bout du doigt ce Canada multiculturel qui fête 150 ans d’histoire.

Dans un tourbillon de contes, de chants et de contrées aux antipodes, l’héroïne globe-trotteuse découvre finalement qu’au-delà des différentes façons de le fêter, Noël est porteur de valeurs universelles et que le cadeau le plus précieux est impalpable et invisible : le bonheur d’être en famille.

Simples et touchants, les chants et la mise en scène de ce spectacle coproduit par l’Ensemble Arkemia et les Jeunesses musicales Canada a mis les familles dans l’ambiance des fêtes de fin d’année que chacune se prépare à célébrer.

Photo : le trio de chanteurs-comédiens de l’Ensemble Arkemia