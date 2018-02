En ce Mois de l’histoire des Noirs, Postes Canada rend hommage à deux Afro-Canadiens connus pour leurs contributions à la société en émettant des timbres à leur effigie : Kathleen « Kay » Livingstone (1918-1975), animatrice de radio et militante pour l’amélioration de la condition des femmes noires, et Lincoln Alexander (1922-2012), homme politique.

Lincoln Alexander, bien que né à Toronto, est étroitement associé à la ville de Hamilton où il s’est fait connaître du grand public. Mais avant d’entrer en politique, il a mené une carrière qui, en une époque où les préjugés étaient encore vivaces, constituait en soi un exemple de détermination et d’engagement social.

Ainsi, en 1942, il joint les rangs de l’Aviation royale canadienne, surmontant les quelques barrières à l’entrée des non-Blancs. Il quitte les Forces armées en 1945 avec le grade de caporal et décide alors d’étudier le droit. Il obtient un baccalauréat de l’Université McMaster en 1949 suivi d’un diplôme de l’école de droit Osgoode Hall en 1953. Il pratique le droit jusqu’en 1965 alors qu’il se présente comme candidat conservateur aux élections fédérales dans la circonscription d’Hamilton Ouest. Il est défait mais se représente à nouveau trois ans plus tard et est finalement élu, devenant le premier Noir à siéger aux Communes.

Cette époque représente une longue traversée du désert pour les conservateurs qui ne seront portés au pouvoir qu’en 1979, le temps d’un gouvernement minoritaire. Lincoln Alexander, qui en est à son quatrième mandat, devient alors ministre du Travail et le premier Noir à accéder au Cabinet. Mais, peut-être lassé de l’activité trépidante qui règne sur la colline parlementaire, il quitte la vie politique l’année suivante pour devenir président de la Commission des accidents de travail de l’Ontario, un poste qu’il occupe pendant cinq ans.

L’année 1985 en est une autre à marquer d’une pierre blanche dans le parcours de Lincoln Alexander car c’est alors qu’il devient lieutenant-gouverneur de l’Ontario. Ce faisant, il est aussi le premier Noir à être nommé à une position vice-royale au Canada et caractérise son mandat par son intérêt pour les affaires multiculturelles. En 1991, déchargé de son rôle de représentant de la monarchie, il devient pendant cinq ans recteur de l’Université de Guelph.

Lincoln Alexander était reconnu pour sa compassion, ses compétences, sa détermination et son intégrité. Par son exemple et ses prises de position, il a fait changer les mentalités et ouvert des portes pour les autres Noirs du Canada. Sa carrière a été une source d’inspiration pour plusieurs jeunes issus des minorités visibles et dès 1992, il a été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de l’Ontario en reconnaissance de ses mérites. Qui plus est, le 28 novembre 2013, l’Assemblée législative de l’Ontario a créé le Jour de Lincoln Alexander, fixé au 21 janvier, date de son anniversaire.