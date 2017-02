L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) conviait la communauté, le 11 février dernier, à un spectacle jumelant humour et musique.

Présentée au Registry Theatre de Kitchener, la prestation du groupe torontois Welcome Soleil était en effet précédée des prestations comiques de Mickaël Girouard et Nicolas Gauthier, deux élèves de l’École secondaire catholique Jean-Vanier à Welland. Les deux adolescents s’étaient distingués au concours LOL – Mort de rire l’année dernière.

Environ 80 spectateurs se sont massés dans ce petit théâtre d’une centaine de places pour écouter, en première partie, les deux humoristes en herbe. Nicolas Gauthier a, dans un premier temps, abordé la question des relations de couple en prenant pour exemple son propre cas. Lui succédant au micro, Mickaël Girouard a pour sa part plaisanté sur la puberté et sa petite taille.

Suzette Hafner, présidente de l’AFKW, a ensuite présenté le quatuor Welcome Soleil. Le répertoire de cette formation emprunte à la francophonie des quatre coins du monde, que ce soit le folklore québécois, la musique cajun, les sonorités africaines, la chanson française ou autres. Ce cocktail éclectique a fait dire à Mme Hafner que « leurs choix musicaux ne connaissent pas de frontières ». Cela était bien vrai, comme le public s’en est rendu compte dès les premiers morceaux, et ce pot-pourri francophone ensoleillé en a séduit plus d’un.

Les membres de Welcome Soleil sont : Guy Smagghe, à la guitare et à l’harmonica, Philippe Lafaury, à la guitare et à la mandoline, Richard Morgan, bassiste, et Paddy Morgan, batteur et percussionniste. Guy Smagghe est la voix du groupe, mais ses compagnons l’accompagnent souvent d’une mélodie à

l’autre.

Le groupe alterne entre des compositions originales et des reprises de succès bien connus en épiçant les unes et les autres de rythmes et d’arrangement parfois inattendus. L’ambiance festive et détendue qu’ils insufflent à leur spectacle est également une de leurs marques de

commerce.

C’était la première fois que Welcome Soleil se produisait dans la région de Kitchener-Waterloo. L’accueil que le groupe a reçu, chaleureux comme sa musique, ne l’a certainement pas découragé de revenir.