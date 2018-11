Dès la fin du mois de novembre débutent les activités de Noël qui, d’un organisme à l’autre, occuperont les francophones de Welland et d’ailleurs au cours des prochaines semaines. La paroisse du Sacré-Coeur ne fait pas exception et, le samedi 24 novembre, un souper de Noël traditionnel y était organisé au profit de la paroisse.

Qu’un souper-bénéfice serve à amasser des fonds pour une église n’est en rien étonnant mais les organisateurs avaient dans ce cas un objectif précis en tête. En effet, cette activité est une parmi d’autres qui servira, si tout se passe comme prévu, à libérer la paroisse de ses dettes juste à temps pour son 100e anniversaire l’an prochain. Plusieurs des 9 bénévoles qui avaient planifié cette soirée et en assuraient le bon déroulement étaient d’ailleurs membres d’organismes gravitant autour de la paroisse et qui – on se l’imagine aisément – ont sa survie à coeur : Filles d’Isabelle, Chevaliers de Colomb et Club Renaissance.

Les convives ont commencé à arriver à 17 h et, bien vite, 115 personnes ont pris place aux tables. C’est un repas typique du temps des Fêtes qui les attendait : tourtière, jambon, tarte au sucre, bûche de Noël, etc. Avant que le festin ne soit servi, il allait de soit que le curé de la paroisse dise le bénédicité et, pour certains convives, ce fut l’occasion de le rencontrer pour la première fois : le père Robert Hétu a en effet pris ses fonctions à l’église du Sacré-Coeur le 1er novembre. La région du Niagara lui est loin d’être méconnue puisqu’il desservait auparavant la ville de Hamilton.

Venus, pour la majorité d’entre-eux, en couple ou avec des amis, les convives bavardaient de choses et d’autres en savourant les mets qui leur étaient présentés. Le souper représentait une occasion de se divertir mais, visiblement, c’était aussi pour plusieurs une occasion de relaxer, sauf peut-être pour les bénévoles qui assuraient un service des plus efficaces!

Une autre particularité de l’événement résidait dans l’abondance de prix de présence. Restaurants, boutiques et donateurs divers avaient mis la main à la pâte pour offrir une variété de prix (boîte de chocolat, billets d’entrée au Riverview Golf Course, arrangement floral, chèques-cadeaux, etc.) dont la valeur totalisait 829 $.

C’est à un artiste connu des francophones de Welland que les organisateurs ont fait appel pour la portion musicale de la soirée. À 20 h, Brad Boland, guitare à la main, est monté sur la scène de la salle paroissiale pour enchaîner les ritournelles appréciées du public. M. Boland se produit souvent dans les activités organisées par des organismes de langue française mais c’était son premier spectacle à la paroisse.

Peu à peu, Noël se rapproche et l’église du Sacré-Coeur, comme certaines résidences du quartier, commence à se parer de décorations qui mettront petits et grands dans l’esprit des Fêtes. Cependant, ce n’est pas que l’aspect matériel qui distinguera ce temps de l’année mais aussi – et surtout – la dimension humaine. Le temps des Fêtes, c’est l’occasion de se réunir et de partager de bons moments et ce souper offert à la paroisse du Sacré-Coeur en aura été un des premiers exemples cette année.

PHOTO : 115 personnes se sont rassemblées dans la salle paroissiale.