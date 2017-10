En se dotant d’un nouveau plan stratégique 2017-2021, l’Entité 2 a confirmé sa vision pour accroître les services en santé de qualité dans les régions de Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant et Wellington-Waterloo.

La septième assemblée générale annuelle de l’organisme de planification, qui s’est tenue le mardi 26 septembre à Burlington, a été l’occasion de présenter cette feuille de route qui a débouché sur un rapport consultatif contenant plusieurs recommandations adressées aux Réseaux locaux d’intégration des services en santé (RLISS) – auprès desquels l’Entité joue un rôle de conseil – afin qu’ils cernent mieux les besoins des francophones.

« Nous avons recommandé aux RLISS de continuer à appliquer la lentille francophone à toutes les initiatives qu’ils comptent financer, de recruter deux postes de navigateurs des services en français, de continuer à soutenir les fournisseurs de services en français dans leurs efforts de cartographie et de collaborer avec nous pour réviser le processus entourant le dépôt des rapports consultatifs », a synthétisé la planificatrice Annie Boucher.

« D’ici 2021, ces recommandations devraient permettre un accès accru et de meilleure qualité aux services dans les domaines prioritaires de la santé des francophones, selon le directeur général Sébastien Skrobos. Cela aura un impact à la fois sur les communautés qui seront mieux documentées et plus engagées dans l’obtention de services, sur le RLISS qui disposera de solutions clés en main, mais aussi sur les fournisseurs de services en santé qui auront recours à des ressources humaines compétentes. »

Au cours de l’assemblée générale, l’Entité 2 a également présenté les résultats de son sondage sur l’accès aux services en français. Il en ressort que 73 % des participants estiment que l’offre est insuffisante et 68 % ont déclarent de ne pas demander des services en français car ils n’en connaissent pas l’existence.

Autre document de premier ordre produit par l’organisme, le rapport sur l’immigration francophone dans les régions de Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant et Wellington-Waterloo, souligne que 40 % des immigrants francophones sont arrivés entre 2001 et 2011, 33 % ont plus de 55 ans et 55 % déclarent un revenu inférieur à 20 000 $ par an.

De précieuses données qui alimenteront les pistes de réflexion et d’action du prochain exercice de l’organisme dont le conseil d’administration a, en partie, été renouvelé. Jean-Rock Boutin, France Vaillancourt, Sabrina Piluso et Mélissa Loïzou rejoignent Denise Carter et Rachel Baril, élues en septembre dernier.

Photo : Denise Carter, Rachel Baril, Sébastien Skrobos, Sabrina Piluso, France Vaillancourt et Jean-Rock Boutin.