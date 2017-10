La première ministre Kathleen Wynne a annoncé, le lundi 23 octobre, devant les membres de la Chambre de commerce du Grand Kitchener-Waterloo, la mise en place de l’Équipe consultative d’experts chargée d’apporter des conseils stratégiques dans l’élaboration du service de train à grande vitesse (TGV) qui desservira, en 2018, les villes de Toronto, Kitchener, Guelph et Windsor.

Ces experts auront notamment pour tâche d’organiser une large consultation des intervenants, du secteur privé et des collectivités autochtones. « Ils apporteront au projet une étendue et une profondeur d’expertise provenant entre autres des secteurs des hautes technologies et de l’innovation ainsi que des domaines de l’ingénierie, des sciences environnementales, de la planification du transport, du financement et de la réalisation de projets d’infrastructure », indique le gouvernement par voie de communiqué.

Les trains à grande vitesse entre Toronto et Windsor se déplaceraient à une vitesse pouvant atteindre 250 kilomètres à l’heure grâce à une combinaison des rails déjà existants et de nouveaux couloirs ferroviaires dédiés. Ils pourraient diviser par deux la durée de déplacement entre ces deux importants centres, de plus de quatre heures aujourd’hui à tout juste plus de deux heures.

« C’est en prolongeant le supercouloir de l’innovation de l’Ontario que les trains à grande vitesse soutiendront et amélioreront les possibilités de croissance économique dans le Sud-Ouest de l’Ontario et dans l’ensemble de la province, ajoute le gouvernement. Cela aidera les entreprises à attirer les plus grands talents, stimulera leur productivité et aidera l’Ontario à faire la transition vers une économie de l’innovation sobre en carbone. »

Investir dans un train à grande vitesse s’inscrit dans le plan de l’Ontario pour continuer à édifier une société juste et créer des possibilités en cette période de transformation rapide de l’économie. Le plan comprend des hausses du salaire minimum et l’amélioration des conditions de travail, la gratuité scolaire pour des centaines de milliers d’étudiants, un accès plus facile à des services abordables de garde d’enfants, ainsi que la gratuité des médicaments sur ordonnance pour les jeunes de 25 ans et moins, ce qui représente la plus grande bonification de l’assurance-santé en une génération.

Photo : la première ministre Kathleen Wynne à la Chambre de commerce du Grand Kitchener-Waterloo.