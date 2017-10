Débuté il y a un mois, le vaste chantier du nouveau centre de divertissement dans le centre-ville de Niagara Falls, à l’angle de l’avenue Stanley et de la rue Murray, à proximité de l’hôtel Hilton, devrait être terminé en juin 2019 et pourra accueillir jusqu’à 5000 spectateurs lors des plus grands concerts et spectacles de la région.

C’est ce qu’a annoncé Stephen Rigby, président de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (SLJO) le 11 octobre, lors d’une cérémonie à laquelle participaient le ministre des Finances Charles Sousa et le maire Jim Diodati.

Le projet qui coûte 132 millions $ devrait générer près de 800 emplois, selon la SLJO. Dessiné par Guela Solow-Ruda, le bâtiment dont l’architecture s’inspire des chutes du Niagara comprendra une scène dotée d’une acoustique dernier cri et de 3000 lumières, ainsi qu’un espace de restauration aux étages donnant sur l’extérieur comme sur le théâtre lui-même, relié au casino Fallsview par une passerelle.

« Les chutes du Niagara ont toujours attiré les visiteurs et les touristes, il est donc important de faire ce que nous pouvons pour stimuler le développement économique, créer de bons emplois et attirer plus d’entreprises dans la région, a déclaré Charles Sousa. Depuis l’ouverture du premier casino il y a 21 ans, la Province a versé d’importantes contributions financières à Niagara Falls. C’est un formidable projet qui contribuera grandement à la prospérité économique à long terme. »

« Le développement du Centre de divertissement de Niagara Falls témoigne de l›engagement de la SLJO à améliorer l’expérience de divertissement de ses clients, a déclaré Stephen Rigby. L’accès aux concerts, spectacles et attractions contribuera à promouvoir le développement économique et l’activité touristique. Province de l’Ontario et la région de Niagara. »

« Nous sommes ravis d’inaugurer cette installation qui sera un point culminant pour les gens de notre communauté et notre industrie du tourisme, a déclaré le maire Jim Diodati. Avoir un centre de divertissement qui peut accueillir de grands événements apportera plus de spectacles de qualité à Niagara Falls tout en encourageant la croissance économique continue ainsi. C’est une grande victoire pour notre ville! »

Le futur fournisseur de services du Niagara Gaming Bundle sera responsable de l’exploitation quotidienne du centre de divertissement. La SLJO prévoit annoncer le succès du fournisseur de services pour le groupe l’été prochain.