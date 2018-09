Une maison à moins de 400 000 $, c’est le rêve que réalisent de plus en plus d’Ontariens en faisant le choix de s’éloigner de Toronto. Surfant sur cette vague immobilière, Welland attire de plus en plus de résidents, d’entreprises et d’investisseurs.

Plusieurs projets immobiliers sont en développement dans la ville du Niagara dont celui de Welland High Garden. La société torontoise Dennis Home Corp. investit ici pour la première fois, misant sur une demande de plus en plus forte pour des biens immobiliers à prix abordable dans un cadre de vie moins stressant.

Sur l’emplacement d’une ancienne école, entre la rue Main Ouest et la rivière Welland, le projet immobilier comprend plus de 70 maisons de villes et appartements. Avant même de sortir de terre, les 17 premières propriétés ont déjà été réservées. « On a débuté les réservations de la première phase le 18 août et 17 personnes ont réservé les 17 maisons disponibles, indique Andrée Davis, agent immobilier chez RE/MAX. Les gens pourront enregistrer leur offre à partir du 15 septembre au 200, rue Main Ouest, précise-t-elle, alors que la construction doit débuter dans quelques jours et devrait être terminée en mai 2019. » Ces habitations de 130 à 140m2 sur trois niveaux coutent entre 310 000 $ à 357 000 $ et des appartements en immeuble de six étages de 115m2 seront en vente dans une deuxième phase, à partir de 250 000 $. Une partie des propriétés offriront une vue sur la rivière, bordée par une piste cyclable et un sentier communal.

« La demande est très forte et c’est une tendance lourde », analyse Dennis Liu. Le propriétaire et promoteur étudie le marché de la Péninsule depuis trois ans. Si les prix ont augmenté dans le sillage de ceux de Toronto, ils restent largement inférieurs à ceux de la Ville Reine. « Pour un prix abordable, vous avez un espace plus grand et modulable en fonction de votre situation familiale, ajoute M. Liu. Il est possible de rendre le premier des trois niveaux complètement autonome avec sa propre porte d’entrée. Plus grands, les enfants peuvent ainsi continuer à habiter avec leurs parents tout en étant indépendant. »

Si le projet est concluant M. Liu envisage d’autres investissements, notamment dans le locatif.

« Les gens qui achètent une maison ou un appartement ici sont pour la plupart des locaux qui travaillent dans le Niagara, ajoute Andrée Davis. D’autres aussi font le choix de s’installer à Welland après avoir longtemps travaillé à Toronto ou aux États-Unis. » C’est un retour aux sources que l’agent immobilier constate régulièrement et qui explique en partie la croissance démographique et économique de la ville depuis plusieurs années.

PHOTO : Les agents immobiliers Michael, Jennifer et Andrée Davis aux côtés du propriétaire Dennis Liu (à droite) et du représentant du maire John Chiocchio (à l’arrière-plan)