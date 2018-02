Les talents du jazz du Canada et d’ailleurs se produiront du 16 au 18 février à St. Catharines et Niagara-on-the-Lake à l’occasion du premier Festival international de jazz Oscar Peterson, du nom du célèbre pianiste et compositeur montréalais qui s’est éteint en 2007 à Mississauga.

« Ce festival n’a pas pour but de présenter simplement des concerts en hommage à Oscar Peterson, mais plutôt de présenter le jazz, mettant en valeur la riche histoire et l’avenir de la musique que Oscar a aimé », selon la directrice artistique Renee Rosnes.

Cécile McLorin Salvant, Jon Faddis, Jimmy Greene, Michael Dease, Benny Green, Christian McBride et Kenny Washington ouvriront les festivités vendredi au FirstOntario Perfoming Arts Centre de St. Catharines pour une soirée hommage au producteur Norman Granz, dont on célèbre le 100e anniversaire de sa naissance.

Norman Granz a repéré Oscar Peterson – alors pianiste de l’Orchestre Johnny Holmes à Montréal – en le programmant dans son orchestre Jazz at the Philharmonic à New York dans les années 1950. Les deux hommes partageaient la même passion pour le jazz et un engagement commun pour les droits civiques. On retient du virtuose Peterson la composition Hymn of Freedom en 1962 et ses collaborations avec les légendes du jazz telles que sont Duke Ellington, Ray Brown, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et Herb Ellis.

Le festival se poursuivra le samedi après-midi à Niagara-on-the-Lake à l’église anglicane St. Mark avec la projection de deux documentaires produits par Norman Granz – dont Jammin the Blues, nominé aux Oscars – ainsi qu’un film. En soirée, le duo de pianistes Double Portrait, composé de Renee Rosnes et Bill Charlap, se produira à Stratus Vineyards

Le clou du festival aura lieu dimanche soir, à l’église anglicane St. Mark, avec un concert mettant en vedette les artistes canadiens Carol Welsman, Kevin Turcotte, Mike Murley, Robi Botos, Dave Young et Jim Doxas.

Un prix honorifique de maître de jazz sera auparavant décerné à titre posthume à Oscar Peterson dont le legs musical, immense, continue d’inspirer la nouvelle génération.

Photos (DR/OPIJF) : le pianiste Oscar Peterson.

Cécile McLorin Salvant, Beny Green et Jimmy Greene sur la scène du FirstOntario Performing Art Centre de St. Catharines, vendredi 16 février.