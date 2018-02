Née au début du XXe siècle aux États-Unis sous l’impulsion de l’historien Carter Godwin Woodson, ce qui s’appelait alors la Negro History Week avait pour but de coordonner l’enseignement des Noirs dans les écoles publiques. Après un timide démarrage, l’événement célébré autour des 12 et 14 février – dates de naissance des abolitionnistes Abraham Lincoln et Frederik Douglass – s’est répandu à l’ensemble du pays.

Son ampleur fut telle qu’au début des années 1970 la semaine s’est changée en mois, officiellement reconnu par le gouvernement américain à l’occasion du bicentenaire des États-Unis, en 1976. Le Royaume-Uni ne suivra le mouvement que bien plus tard, à partir de 1987, imité par le Canada en 1995 et 2008 avec l’adoption des motions de la députée Jean Augustine et de Donald Olivier, premier Noir nommé au Sénat.

Sur un territoire façonné par la colonisation et le commerce triangulaire qui recourait à l’esclavagisme – aboli en 1834 –, le symbole est fort. Il reconnaît la contribution des populations noires à l’histoire du Canada. Non seulement elles ont participé à la prospérité économique du pays mais elles ont aussi profondément influencé son modèle social et son identité multiculturelle. Le mouvement anti-esclavagiste des années 1800 et la lutte pour la défense des droits de la personne au cours des années 1900 en sont deux exemples frappants.

Au rang des personnalités remarquables, Mathieu Da Costa, considéré comme le premier Noir arrivé au Canada, Lincoln Alexander, premier Canadien noir à accéder à la Chambre des communes, et Kathleen Livingstone, militante en faveur des droits des femmes noires, ont été immortalisés sur les timbres de Poste Canada en 2017 et 2018.

L’Ontario compte aussi une icône de la liberté en la personne d’Harriet Tubman. Baptisée la Moïse du peuple, elle a organisé depuis Niagara Falls la fuite de centaines de Noirs fuyant les États-Unis sous le coup de la Loi sur les esclaves fugitifs.

Reconnu officiellement depuis 2016 par la Province, le Mois de l’histoire des Noirs célèbre, par le biais de diverses manifestions culturelles et communautaires, cet engagement du passé mais aussi du présent, perceptible dans la contribution des Noirs au tissu économique, social, politique et culturel de l’Ontario. En 2018, le thème retenu est « Femmes noires canadiennes : des histoires de force, de courage et de vision ».