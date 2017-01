L’École élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval, située sur l’escarpement à Hamilton, a eu le plaisir d’accueillir un représentant de la Fondation TD des Amis de l’Environnement, le 19 décembre dernier. Au cours de cette visite, l’école a reçu un chèque de 11,130 $s de Thomas James Nicolas de la Banque TD.

Les fonds reçus seront utilisés pour établir une classe plein-air. Cet espace dans la cour d’école permettra aux élèves d’apprendre et de s’amuser dans un environnement naturel.

Établir un espace écologique en plein air assure plusieurs avantages pour les élèves et la communauté scolaire : aider à accroître nos connaissances sur l’environnement, développer notre imagination et notre engagement et augmenter notre niveau de santé physique et notre bien-être.

L’école vise à faire réaliser le projet d’ici novembre 2017 avec l’aide des élèves, du personnel de l’école, des parents et des membres de la communauté francophone de la région de Hamilton.