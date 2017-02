Le 1er février dernier, à l’Americana Waterpark and Resort de Niagara Falls, se tenait une foire de l’emploi organisée conjointement par le CERF Niagara et le Niagara Employment Help Centre. L’évènement a généré beaucoup d’intérêt et toutes les parties impliquées ont été satisfaites de leur expérience, à commencer par les visiteurs.

Ceux-ci, dont le nombre dépassait les 400 selon l’estimation des organisateurs, étaient venus bien préparés pour rencontrer les employeurs.

Représentant tous les secteurs d’activité que l’on puisse imaginer, les 89 entreprises, organismes et institutions ayant un kiosque à la foire ont apprécié la qualité des candidatures qui leur étaient soumises. La Commission des parcs du Niagara, le Vintage Hotel, le Trillium College, les Canadian Tire Financial Services, le Marriott Fallsview, le YMCA du Niagara, etc., voilà autant d’employeurs ayant pu recruter des employés grâce à cette foire.

Les francophones n’étaient pas en reste puisque de nombreux postes affichés requéraient une connaissance du français, ce qui n’est pas surprenant dans cette région très touristique qu’est le Niagara et dont de nombreux résidents ont le français pour langue maternelle. Des employeurs tels que le Collège Boréal, le Conseil scolaire Viamonde et la Caisse populaire Sud-Ouest Ontario, bien connus des francophones, étaient également présents.

Le CERF Niagara dispose de bureaux à Welland et à St. Catharines. Que la foire de l’emploi ait été organisée à Niagara Falls s’explique en grande partie par le fait que le Niagara Employment Help Centre y soit basé. Ce fructueux partenariat ne sera vraisemblablement pas sans lendemain : « Je suis très contente de la façon dont ça s’est passé et, l’année prochaine, on va probablement le refaire là », affirme Nicole Schaubel, responsable de ce dossier du côté du CERF Niagara.

L’organisme s’était assuré d’une présence marquée à la foire : presque tous ses employés y étaient. En attendant la prochaine grande activité, le CERF Niagara poursuivra son offre de services habituels, donnant des formations et prodiguant ses conseils aux chercheurs d’emploi en ces temps de forte compétition.