Dans la grande salle du Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC), un énergique père Noël hurle pour réclamer le silence.

Maurice Guénard est-il passé par la cheminée en pierre plus vraie que nature trônant sur l’estrade au milieu d’un chapelet de guirlandes et de scintillants personnages ? Nul ne le sait.

Dans sa hotte : pas de jouets mais des tourtières, de la dinde, de la purée de pommes de terre et des boulettes de viande accompagnées de petits légumes et d’une succulente sauce, le tout mijoté par les bénévoles dans la cuisine communautaire.

Au signal, les convives se lèvent, table après table, pour aller se servir et déguster le repas de fête béni par le père Lourdy Dorismond, de l’église Saints-Martyrs-canadiens.

En ce dimanche 3 décembre, quelque 150 personnes venues de Kitchener, Waterloo, Cambridge et Hamilton ont répondu à l’invitation de la présidente Louise Godin. « Les adultes aussi ont droit au père Nöel et à un bon repas », sourit-elle. Il y a aussi un tirage 50/50 et d’autres surprises pour faire plaisir à tout le monde. »

Il s’agit de la troisième grande activité depuis le mois de septembre coordonnée par Mme Godin qui prépare activement la prochaine. « Je suis en train de faire le tour des écoles de la région pour faire connaître le centre et nos activités auprès des enseignants, des élèves et des parents. Nous espérons que cela va porter ses fruits et nous rapprocher d’eux, dès le prochain événement : le Noël des enfants qui aura lieu le 9 décembre, également au CCFC. »

Cette prise de contact avec les établissements scolaires pourrait déboucher sur des collaborations futures, rendre le centre plus visible et contribuer au succès d’animations qui s’adressent à toute la famille, tel le concours d’amateurs qui rassemblera en janvier des passionnés de chant, de théâtre ou de musique.