À l’aube de son 20e anniversaire, le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, s’est donné un nouveau nom qui a été dévoilé à toute sa communauté scolaire le mercredi 10 mai.

C’est dans le gymnase de l’école Mgr-de-Charbonnel que les dirigeants du Conseil scolaire, les membres de sa direction, les élèves de l’école secondaire et ceux de quelques écoles élémentaires de Toronto s’était donné rendez-vous sur place pour célébrer ce moment historique.

À l’instar des deux autres conseils scolaires de langue française du Centre-Sud-Ouest qui se sont déjà donné une nouvelle identité – Viamonde et Providence – , le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud a tenu lui aussi à se donner une nouvelle image, une identité qui reflète davantage sa raison d’être première, soit l’élève, plutôt que le territoire desservi.

« Aujourd’hui, nous célébrons nos accomplissements (des 20 dernières années) et surtout, nous pensons à demain. Le Conseil affirme haut et fort son engagement à atteindre l’excellence et à faire en sorte que les élèves aient tout ce dont ils ont besoin pour réussir et s’épanouir », a déclaré Melinda Chartrand, présidente du Conseil.

Pour sa part, le directeur de l’éducation André Blais se disait un peu nerveux à l’approche du grand jour, « comme les artistes aux Oscars ». En effet, le nouveau nom est le résultat d’un processus qui a duré un an et qui a comporté « de nombreuses étapes de consultation et de validation auprès des parents, des élèves, des membres du personnel et de la communauté. »

« Le consensus qui a émergé reflétait l’identité catholique et francophone de notre Conseil », a indiqué André Blais, avant que ne soit connue la nouvelle entité.

Puis, une courte vidéo mettant en vedette des membres de la « grande famille » du Conseil – personnel, enseignants et élèves – a été projetée. Cette présentation, au cours de laquelle les intervenants s’exprimaient sur ce que le nouveau nom devait inspirer : un Conseil « centré sur la personne », « inclusif » « axé sur l’avenir », une sorte de « nouveau départ » qui s’appuie sur le chemin parcouru depuis deux décennies. Pas de doute que cette projection a fait monter d’un cran ou deux la tension palpable qui régnait déjà dans la salle dans l’attente du nouveau nom.

Puis, à l’aide de diapositives, ce fut le compte à rebours avec l’appui de diapositives : 10, 9, 8 … . Les quatre dernières affichaient chacune un mot : Conseil – scolaire – catholique – MonAvenir. Là, une pluie d’étoiles multicolores a déferlé dans l’assistance, reprenant la thématique du logo « composé de la silhouette d’un jeune prenant son envol qui se laisse emporter et guider par une étoile formée de divers symboles ». Puis un tonnerre d’applaudissements a suivi.

La communauté scolaire francophone catholique du Centre-Sud ontarien peut être fière du nouveau nom du Conseil, mais à quel prix? Le directeur de l’éducation André Blais a préféré éviter la question en soulignant « qu’il n’était pas question de dépenses mais plutôt d’investissements qui seront répartis sur plusieurs années ». Dépenses ou investissements, les chiffres, eux, n’ont pas été dévoilés.

Photo : le directeur de l’éducation André Blais (2e de gauche) et les membres du Conseil

Geneviève Grenier (vice-présidente et conseillère région de Dufferin-Peel-Wellington), Melinda Chartrand (présidente et conseillère région de Lincoln-Niagara) et Claude-Reno d’Aigle (conseiller, région de Toronto Est)