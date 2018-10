C’est au Heritage North de Kirkland Lake qu’a eu lieu le 29e congrès de l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), du 19 au 21 septembre dernier, sous le thème « Fiers de notre passé et axés vers l’avenir ».

Les conférences et les ateliers offerts ont permis de faire le point sur plusieurs enjeux et dans des domaines qui impliquent la vie quotidienne, notamment par le biais de la mise à jour de la programmation de la Fondation Trillium de l’Ontario, des services de langue française que prodigue la Police provinciale de l’Ontario, des défis en matière de main-d’œuvre qui se posent dans le Nord-Est ontarien, des statistiques et des tendances qui prévalent dans le Nord de l’Ontario en matière d’employabilité et d’immigration, des projets de nature touristique qui animent le Nord de l’Ontario, des politiques et des mesures d’urgence, du rôle de l’Ombudsman de l’Ontario, des stratégies en matière de contenu et de communication et du tourisme de langue française en Ontario.

Le tout s’est déroulé dans une ambiance de collaboration, d’ouverture et de détermination, laquelle augure très bien à la veille de l’élection municipale, qui doit avoir lieu le 22 octobre prochain.

Le banquet a donné lieu à une allocution de Me François Boileau, commissaire aux services en français de l’Ontario. En outre, les élèves de 11e année et 12e année de l’École catholique Jean-Vanier ont pu participer activement au Congrès jeunesse, en étant invités à poser leur propre perspective en matière de défis et de solutions possibles, notamment en simulant des interventions qui relèvent de la politique municipale et du rôle de l’AFMO.

L’AFMO tient, de fait, à remercier et à féliciter vivement Clermont Lapointe, maire du canton de McGarry, et Claude Bouffard, maire de la municipalité de la Rivière-des-Français, pour les services incommensurables qu’ils ont rendus à l’AFMO et aux municipalités ontariennes à titre de présidents sortants de l’AFMO.

Il faut préciser que M. Lapointe a été président pendant cinq ans et membre du conseil d’administration pendant 12 ans, alors que M. Bouffard a passé trois ans à la barre et six ans au sein du conseil d’administration.

Enfin, l’Association félicite Murielle Turcotte, conseillère du canton de Moonbeam, qui a été élue présidente de l’AFMO par acclamation. D’ailleurs, Mme Turcotte est indéfectiblement engagée au sein de l’AFMO et au service des communautés ontariennes depuis 2001, elle qui a été vice-présidente de l’AFMO et représentante du Nord pendant de nombreuses années. L’AFMO offre aux élus et aux cadres municipaux un forum et des services en français et agit en tant qu’intervenant et conseiller dans le domaine municipal.

SOURCE : Association française des municipalités de l’Ontario