Pour réaliser un sentier de course à pied bordé d’arbres et de bancs autour du terrain de soccer de l’École élémentaire catholique Saint-René-Goupil de Guelph, les membres du conseil d’école ont décidé de s’en remettre à un concours national. Organisé par Aviva, il récompense chaque année les meilleures idées communautaires canadiennes parmi 300 candidats en distribuant une enveloppe d’un million de dollars.

Une aubaine pour la communauté francophone de Guelph qui espère concrétiser la dernière phase de la revitalisation du parc et de la cour d’école débutée il y a cinq ans.

« Grâce à une patiente collecte de fonds, nous avons réussi à financer du matériel, des ballons, une classe extérieure, la peinture des pavés et une structure de jeu, inaugurée cet été. L’aménagement de ce sentier qui coûterait 63 000 $ est le chaînon manquant de ce grand projet », résume Jennifer Harrisson.

Selon la présidente du conseil d’école, gagner ce concours éviterait de solliciter à nouveau la communauté scolaire d’une centaine de familles qui a déjà été très généreuse et donnerait un coup d’accélérateur à un aménagement très attendu. « La collecte de fonds demande beaucoup d’efforts et de persévérance. Il a fallu trois ans pour réunir les 62 000 S nécessaires à la construction de la structure de jeu. Nous avons épuisé tous nos contacts. Ce concours est donc une chance qu’il faut saisir. Ca nous permettrait de respirer. »

Deborah Khursigara, qui a écrit et déposé le projet auprès d’Aviva, espère que sa dimension éducative, environnementale et sanitaire remportera l’adhésion des votants. « Cet espace servira aux élèves mais aussi aux familles résidant autour du parc, plaide-t-elle. Cela revêt donc une dimension communautaire qui dépasse le simple cadre de l’école et permettra à nos enfants d’établir des connections, de s’ouvrir aux autres. »

Présente sur le terrain, Mme Khursigara effectue une tournée du quartier avec trois autres personnes pour défendre cette initiative. Elle invite tous les francophones et francophiles à s’inscrire en ligne sur www.fondscommunautaireaviva.org et à voter pour le projet intitulé Parc du Cœur d’ici le 19 octobre, date de clôture du scrutin.

Et ça marche! Le compteur frise les 6000 voix. Les 35 idées ayant mobilisé le plus de votes seront ensuite départagées par un jury, dans quatre catégories : résilience, santé, héritage et développement communautaire.

Pour voter : https://www.fondscommunautaireaviva.org/voting/fr-ca/projet/vue/17-259#2

Photo (DS) : parents et élèves (ici devant la structure de jeu, première phase du projet) se mobilisent autour de Deborah Khursigara pour récolter le plus de votes possibles.