Qui se surprendra que le personnel du Musée de Welland ait pensé à présenter une exposition sur le 150e anniversaire de la Confédération? En fait, il ne s’agit pas tant d’une exposition sur ce qui caractérise 2017 que sur ce qui s’est passé avant, bien avant.

De fait, plusieurs objets rappellent l’autre grand anniversaire qui a précédé : les célébrations du centenaire en 1967. Ce bref voyage dans le temps se fait par le biais de bibelots commémoratifs et autres artéfacts dont le côté parfois un peu kitsch évoque une époque révolue. Mais ce qu’il y a de mieux, c’est la contribution des résidents de Welland et de Pelham à ce retour dans le passé

L’histoire d’un pays, c’est l’histoire de ses gens. Il était donc naturel de laisser la communauté s’exprimer sur son vécu. Plusieurs objets, appartenant autrefois à des particuliers ou à des organismes, illustrent l’évolution de la région au fil des décennies. Ainsi, par exemple, une grande toile brodée créée par le club Niagara Handweavers & Spinners raconte l’origine de chacune de ses membres. Un cahier, que les visiteurs peuvent consulter, contient une description de chaque détail rédigée par celle qui en est l’auteure. On y apprend que l’une a des racines écossaises, une autre acadiennes, que certaines sont nées ailleurs au pays, etc.

Cette variété dans les origines ethnoculturelles des résidents de Welland se reflète aussi dans les objets liés aux différents organismes. Le Club Richelieu et le défunt Club Social sont représentés parmi eux aux côtés de quelques vieux articles de journaux portant sur des nouvelles touchant les francophones de la ville.

Il ne s’agit pas d’une grande exposition, plutôt un simple aperçu d’une thématique beaucoup plus large, de sorte que les visiteurs apprécieront compléter leur passage au musée en explorant le reste de ce qui s’y trouve. Plusieurs objets racontent Welland et sa région du milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1970. Religion, politique, loisir, vie quotidienne, etc. : l’ensemble de ce qui constitue la culture locale y est représenté.

Le Musée de Welland est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 16 h. L’été, les heures d’ouverture sont prolongées le vendredi jusqu’à 20 h. Le prix d’entrée est laissé à la discrétion des visiteurs, un simple don étant suggéré.

Photo : des femmes du Niagara ont tissé ces motifs illustrant leurs origines et leur parcours personnel.