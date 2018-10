De plus en plus, les membres des clubs de l’âge d’or se déplacent d’une ville à l’autre et se rassemblent dans le cadre d’activités communes. C’est particulièrement le cas de la région du Niagara et de Hamilton qui disposent de plusieurs clubs francophones. Ainsi, le 17 octobre dernier, environ 170 aînés avaient rendez-vous au Club LaSalle de St. Catharines pour un spectacle haut en couleur.

C’est à l’invitation du Club des Bons Vivants, de Retraite Action Niagara et du Griffon que la chanteuse et musicienne Brigitte Leblanc a offert un concert. Naviguant d’un répertoire à l’autre, l’artiste originaire des Îles-de-la-Madeleine a enchaîné les chansons aux accents populaires, country ou folkloriques devant un public on ne peut plus représentatif de la région. En effet, 55 spectateurs étaient membres du club Notre-Dame de Hamilton, 50 provenaient des clubs Renaissance de Welland et Sourire de Niagara Falls tandis que 60 autres étaient issus du Club des Bons Vivants de St. Catharines.

Le mot « spectateurs » ne rend pas très bien compte de l’ambiance qui régnait sur les lieux puisque, loin d’être passif, le public s’est fait un plaisir de danser sur les rythmes trépidants de Brigitte Leblanc. L’auteure-compositrice-interprète ayant neuf albums et 35 ans de vie artistique à son actif a enchaîné les genres musicaux liés aux différentes danses qui ont toujours du succès auprès des aînés : polka, valse, danse en ligne, etc. Des chansons bien connues ont émaillé le spectacle telles que Trois p’tits coups, Partons la mer est belle, Ma mère chantait toujours et plusieurs autres qui n’ont pas manqué de faire fredonner l’assistance.

Comme Mme Leblanc l’a elle-même souligné en blaguant à ce propos, une extinction de voix l’empêchait de se donner à fond au chapitre de l’interprétation mais elle a largement compensé cet inconvénient par l’énergie déployée sur scène, par sa polyvalence avec les instruments et par ses interactions avec l’assistance. Qui plus est, la réponse du public ne laissait pas de doute sur le fait que l’artiste avait visé juste dans ses choix musicaux.

Quelques tirages ont complété le portrait de cet après-midi divertissant qui s’est avéré une grande réussite pour les organisateurs. Voilà qui donnera sûrement le goût à plusieurs d’assister à nouveau à un concert si l’occasion se représente.

PHOTO : Des membres des clubs de l’âge d’or du Niagara et de Hamilton se sont réunis pour danser au son de la musique de Brigitte Leblanc.